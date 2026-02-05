Actualité
Nathalie Perrin-Gilbert, candidate aux élections municipales à Lyon. (@DR)

Nathalie Perrin-Gilbert veut rendre les musées gratuits pour les moins de 26 ans

  • par Nathan Chaize

    • Nathalie Perrin-Gilbert propose de rendre gratuits les musées municipaux de Lyon pour les jeunes de moins de 26 ans.

    Candidate aux élections municipales des 15 et 22 mars à Lyon, l'ancienne adjointe à la culture Nathalie Perrin-Gilbert propose de rendre gratuits les musées municipaux pour les jeunes de moins de 26 ans. "La culture ne doit pas être un luxe pour la jeunesse", écrit la candidate dans un communiqué de presse.

    Cette mesure concernera donc les musées des Beaux-Arts, d'Art contemporain, Gadagne, de l'Imprimerie et de la communication graphique et le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Nathalie Perrin-Gilbert indique avoir soumis cette mesure à Grégory Doucet lorsqu'elle était son adjointe, qui ne l'avait pas retenue.

    Elle assure qu'elle mettre "immédiatement en place cette gratuité".

    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Série de vols violents à Lyon : le parquet requiert le placement sous contrôle judiciaire des cinq mineurs

