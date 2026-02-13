Une femme décède après une chute dans le Rhône à Lyon

Une quinquagénaire a perdu la vie ce jeudi après-midi après être tombée dans le Rhône. Malgré l’intervention rapide des secours, elle n’a pas pu être réanimée.

Le drame s’est produit vers 16h30, à hauteur de la Cité internationale, dans le 6e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, et pour une raison encore inconnue, une femme d’une cinquantaine d’années a chuté dans les eaux du fleuve.

Alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement. Le corps de la victime a finalement été repêché en aval, près du pont de la Guillotière. Les secours ont pratiqué un massage cardiaque sur place, mais leurs tentatives de réanimation sont restées vaines. Une enquête devra déterminer les circonstances précises de cette chute.