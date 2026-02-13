Vénissieux : vaste opération de police aux Minguettes, huit interpellations

Près de 240 agents ont été mobilisés les 10 et 11 février dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, dans le cadre d’une opération "ville sécurité renforcée". Drogues, armes et avoirs criminels ont été saisis.

Une importante opération de sécurisation a été menée mardi et mercredi dans le quartier des Minguettes à Vénissieux. Pilotée par la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône, elle s’inscrit dans le plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien.

Au total, 208 policiers nationaux, épaulés par des agents municipaux, des douaniers, l’Urssaf, la DDPP et des contrôleurs TCL, ont été déployés. Près de 95 personnes ont été contrôlées et huit interpellées, dont cinq dans le cadre du démantèlement d’un point de deal. Les forces de l’ordre ont saisi 19,25 kg de cannabis, plus de 100 g de cocaïne, 14 750 euros en numéraire, deux armes de poing et des munitions.

Des contrôles administratifs ont également conduit à plusieurs procédures pour travail dissimulé et infractions sanitaires. Quinze autres délits, notamment liés aux stupéfiants et à des infractions routières, ont été relevés.

La préfète du Rhône a salué la mobilisation des services de l’État et rappelle que 30 opérations similaires ont déjà été conduites depuis 2025 dans l’agglomération lyonnaise.