Actualité
Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
Image d’illustration d’un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.

Téléphone, excès de vitesse... Les gendarmes alignent les chauffards près de Lyon

  • par La rédaction

    • Les gendarmes ont relevé une cinquantaine d'infractions lors d'un contrôle de quatre heures mené près de Lyon le 4 février.

    Les chiffres sont inquiétants. Les gendarmes de la brigade de Tarare et du peloton motorisé de Tarare ont mené une opération de contrôles à Vindry-sur-Turdine et Tarare le 4 février de 14 h à 18 h, "suite à une augmentation du nombre d'accidents sur le secteur".

    Et au regard du nombre d'automobilistes aux mauvais comportements, cette hausse n'est pas surprenante. En quatre heure, ce sont ainsi 21 conducteurs qui ont été verbalisés pour avoir utilisé leur téléphone au volant. Sept autres automobilistes conduisaient en excès de vitesse, et douze n'ont pas respecté l'arrêt au panneau STOP.

    D'autres infractions relatives au contrôle technique ou à des pneumatiques lisses ont été verbalisées. Les gendarmes rappellent ainsi que "ces infractions, parfois perçues comme anodines, sont pourtant à l’origine de nombreux accidents graves".

    à lire également
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : la réclusion à perpétuité requise contre un homme accusé du meurtre de son ex-conjointe 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : la réclusion à perpétuité requise contre un homme accusé du meurtre de son ex-conjointe  16:35
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Téléphone, excès de vitesse... Les gendarmes alignent les chauffards près de Lyon 16:05
    Lyon : un homme entre la vie et la mort après des violences entre l'extrême droite et des antifas 15:14
    Municipales : le projet de Grégory Doucet pour rendre les musées accessible au plus grand nombre 14:40
    "Il y a des trous dans la raquette" : à Lyon, la CGT des TCL interpelle les candidats aux élections locales 14:10
    d'heure en heure
    Lyon : décès d'Alain Sebban, fondateur de Vatel et président du Consistoire régional 13:38
    Littérature : Anne Berest, au nom du père… 12:59
    police judiciaire
    "Braquage du siècle" en Suisse : après trois ans de cavale, deux Lyonnais ont été arrêtés en Haute-Savoie 12:09
    Lyon : trois suspects interpellés après un enlèvement en région parisienne 11:36
    gendarme
    Au volant d'une voiture volée, il fonce dans les gendarmes qui ouvrent le feu 11:00
    Municipales à Lyon. Centre de santé, avenir du Clip... Le projet des écologistes pour La Guillotière 10:25
    Sdmis Rhône
    Une femme décède après une chute dans le Rhône à Lyon 09:52
    Ce fabricant de pain situé aux Minguettes à Vénissieux fermé d'urgence par la préfecture 09:22
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut