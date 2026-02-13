Téléphone, excès de vitesse... Les gendarmes alignent les chauffards près de Lyon

Les gendarmes ont relevé une cinquantaine d'infractions lors d'un contrôle de quatre heures mené près de Lyon le 4 février.

Les chiffres sont inquiétants. Les gendarmes de la brigade de Tarare et du peloton motorisé de Tarare ont mené une opération de contrôles à Vindry-sur-Turdine et Tarare le 4 février de 14 h à 18 h, "suite à une augmentation du nombre d'accidents sur le secteur".

Et au regard du nombre d'automobilistes aux mauvais comportements, cette hausse n'est pas surprenante. En quatre heure, ce sont ainsi 21 conducteurs qui ont été verbalisés pour avoir utilisé leur téléphone au volant. Sept autres automobilistes conduisaient en excès de vitesse, et douze n'ont pas respecté l'arrêt au panneau STOP.

D'autres infractions relatives au contrôle technique ou à des pneumatiques lisses ont été verbalisées. Les gendarmes rappellent ainsi que "ces infractions, parfois perçues comme anodines, sont pourtant à l’origine de nombreux accidents graves".