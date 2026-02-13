Lyon : décès d'Alain Sebban, fondateur de Vatel et président du Consistoire régional

Figure de la communauté juive et entrepreneur lyonnais, Alain Sebban s'est éteint. Il avait créé en 1981 le groupe Vatel, présent dans 32 pays, et présidait le Consistoire Auvergne-Rhône-Alpes.

Le CRIF Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ce vendredi le décès, à 79 ans, d'Alain Sebban, président du Consistoire régional Auvergne-Rhône-Alpes et président d'honneur du Consistoire central israélite de France. Entrepreneur accompli, il avait fondé en 1981 le groupe Vatel, devenu premier réseau mondial de formation en management hôtelier avec 55 écoles dans 32 pays et 9 000 étudiants.

À Lyon, où il était installé depuis les années 1980, Alain Sebban avait porté des projets majeurs pour la communauté juive, notamment le projet du centre culturel du judaïsme à Lyon et la création du Mémorial de la Shoah place Carnot. Le CRIF souligne qu'"il appartenait à cette génération d'hommes pour lesquels servir relevait d'une exigence morale" et qu'"il donnait sans bruit, décidait sans éclat, construisait sans réclamer la lumière".

Alain Sebban sera inhumé en Israël, où il rejoindra son épouse Jocelyne, décédée en décembre 2021.