Actualité

Lyon : décès d'Alain Sebban, fondateur de Vatel et président du Consistoire régional

  • par La rédaction

    • Figure de la communauté juive et entrepreneur lyonnais, Alain Sebban s'est éteint. Il avait créé en 1981 le groupe Vatel, présent dans 32 pays, et présidait le Consistoire Auvergne-Rhône-Alpes.

    Le CRIF Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ce vendredi le décès, à 79 ans, d'Alain Sebban, président du Consistoire régional Auvergne-Rhône-Alpes et président d'honneur du Consistoire central israélite de France. Entrepreneur accompli, il avait fondé en 1981 le groupe Vatel, devenu premier réseau mondial de formation en management hôtelier avec 55 écoles dans 32 pays et 9 000 étudiants.

    À Lyon, où il était installé depuis les années 1980, Alain Sebban avait porté des projets majeurs pour la communauté juive, notamment le projet du centre culturel du judaïsme à Lyon et la création du Mémorial de la Shoah place Carnot. Le CRIF souligne qu'"il appartenait à cette génération d'hommes pour lesquels servir relevait d'une exigence morale" et qu'"il donnait sans bruit, décidait sans éclat, construisait sans réclamer la lumière".

    Alain Sebban sera inhumé en Israël, où il rejoindra son épouse Jocelyne, décédée en décembre 2021.

    à lire également
    police judiciaire
    "Braquage du siècle" en Suisse : après trois ans de cavale, deux Lyonnais ont été arrêtés en Haute-Savoie

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : décès d'Alain Sebban, fondateur de Vatel et président du Consistoire régional 13:38
    Littérature : Anne Berest, au nom du père… 12:59
    police judiciaire
    "Braquage du siècle" en Suisse : après trois ans de cavale, deux Lyonnais ont été arrêtés en Haute-Savoie 12:09
    Lyon : trois suspects interpellés après un enlèvement en région parisienne 11:36
    gendarme
    Au volant d'une voiture volée, il fonce dans les gendarmes qui ouvrent le feu 11:00
    d'heure en heure
    Municipales à Lyon. Centre de santé, avenir du Clip... Le projet des écologistes pour La Guillotière 10:25
    Sdmis Rhône
    Une femme décède après une chute dans le Rhône à Lyon 09:52
    Ce fabricant de pain situé aux Minguettes à Vénissieux fermé d'urgence par la préfecture 09:22
    Police municipale
    Vénissieux : vaste opération de police aux Minguettes, huit interpellations 08:50
    Saint-Romain-en-Giers : des feux tricolores installés au passage à niveau 08:33
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne ce vendredi 08:08
    Toujours derniers, les Villeurbannais chute de nouveau à Valence 07:48
    Saône crue Lyon
    Dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues 07:35
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut