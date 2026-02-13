Culture

Littérature : Anne Berest, au nom du père…

  • par Caïn Marchenoir

    • On se souvient du grand succès rencontré par Anne Berest avec son sixième roman, La Carte postale (prix Renaudot des lycéens en 2021). Elle y retraçait la trajectoire tragique de sa branche maternelle, les Rabinovitch, juifs de Russie exilés en France pour fuir l’antisémitisme. Qui périrent tous à Auschwitz, en 1942, à l’exception de sa grand-mère Myriam. 

    La démarche est sensiblement la même pour son nouveau roman, Finistère. C’est aussi une enquête familiale, mais cette fois l’écrivaine se penche sur sa branche paternelle. Ce qui l’amène dans le Finistère, au cœur des terres toujours sauvages du côté de Saint-Pol-de-Léon. 

    Elle remonte la lignée familiale jusqu’à son grand-père Eugène, forte tête et créateur d’une des toutes premières coopératives, au début du siècle dernier, pour défendre les paysans bretons, cultivateurs d’artichauts. 

    Elle se penche aussi sur son fils (son grand-père donc) également prénommé Eugène. Étudiant en classe préparatoire au lycée Henri-IV (à Paris) qui ratera son examen mais fera partie d’un mouvement de résistance aux occupants nazis. 

    Mais l’homme qui l’intéresse encore davantage, c’est son père, Pierre. Qui fut un grand scientifique, ancien chercheur du Laboratoire de mécanique des solides qu’il dirigea de 1990 à 2001. Mais aussi, dans sa jeunesse, militant de la Ligue communiste révolutionnaire, notamment durant les événements de Mai 1968. Leur relation est tissée de silences, de non-dits difficilement brisés par les entretiens qu’elle a avec lui dans la perspective d’écrire son livre. Il est atteint d’un cancer dont il ne réchappera pas. Le roman, qu’il ne lira pas, lui est adressé.

    Finistère – Anne Berest, éditions Albin Michel, 432 p., 23,90 €.

    À lire également

    à lire également
    François Hollande. Flickr
    Lyon : François Hollande attendu au cinéma le Comœdia le 26 février

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Littérature : Anne Berest, au nom du père… 12:59
    police judiciaire
    "Braquage du siècle" en Suisse : après trois ans de cavale, deux Lyonnais ont été arrêtés en Haute-Savoie 12:09
    Lyon : trois suspects interpellés après un enlèvement en région parisienne 11:36
    gendarme
    Au volant d'une voiture volée, il fonce dans les gendarmes qui ouvrent le feu 11:00
    Municipales à Lyon. Centre de santé, avenir du Clip... Le projet des écologistes pour La Guillotière 10:25
    d'heure en heure
    Sdmis Rhône
    Une femme décède après une chute dans le Rhône à Lyon 09:52
    Ce fabricant de pain situé aux Minguettes à Vénissieux fermé d'urgence par la préfecture 09:22
    Police municipale
    Vénissieux : vaste opération de police aux Minguettes, huit interpellations 08:50
    Saint-Romain-en-Giers : des feux tricolores installés au passage à niveau 08:33
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne ce vendredi 08:08
    Toujours derniers, les Villeurbannais chute de nouveau à Valence 07:48
    Saône crue Lyon
    Dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues 07:35
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un vendredi entre éclaircies et averses à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus 07:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut