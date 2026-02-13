Actualité
Entrée de la Gare Part-Dieu @WIlliamPham

Lyon : trois suspects interpellés après un enlèvement en région parisienne

  • par La Rédaction

    • Trois jeunes hommes ont été arrêtés jeudi à leur arrivée en gare de Lyon-Part-Dieu. Ils sont soupçonnés d’avoir participé à un enlèvement et à une séquestration près de Paris.

    L’interpellation a eu lieu jeudi après-midi sur le quai D de la gare de la Part-Dieu, à Lyon. Âgés de 18 à 21 ans, les trois suspects venaient d’arriver en TGV depuis Paris, où ils étaient suivis par des enquêteurs de la brigade de répression du banditisme.

    Informés de leur venue, les policiers lyonnais, appuyés par la brigade de recherche et d’intervention, ont procédé à leur arrestation à la descente du train, selon nos confrères du Progrès. L’un des individus était porteur d’une arme de poing de calibre 7.65, retrouvée dissimulée dans sa chaussette. Le chargeur était approvisionné.

    Le trio est soupçonné d’avoir enlevé et séquestré au moins une victime en région parisienne, notamment à Saint-Mandé et Vaucresson. Les investigations se poursuivent.

