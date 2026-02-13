Actualité
police judiciaire
Photo d’illustration. LOU BENOIST / AFP

"Braquage du siècle" en Suisse : après trois ans de cavale, deux Lyonnais ont été arrêtés en Haute-Savoie

  • par Nathan Chaize

    • En fuite depuis leur condamnation pour une braquage record en Suisse, deux individus originaires de la région lyonnnaise ont été interpellés en Haute-Svaoie.

    Deux hommes originaires de la région lyonnaise ont été interpellés en Haute-Savoie les 2 et 10 février révèle RTL. Les deux individus avaient pris part à l'attaque d'un fourgon blindé en Suisse au mois de mai 2017, dont le préjudice était estimé à près de 50 millions d'euros.

    Le groupe avait été interpellé quelques heures plus tard par la police judiciaire de Lyon dans une planque. Trois des six individus interpellés ne s'étaient pas présentés à leur procès en 2023, le détention provisoire ayant pris fin après quatre ans et six mois. L'audience n'avait pu se tenir dans des délais raisonnables en raison de la pandémie de Covid.

    Un Vaudais de 40 ans, Farid Aïchour a ainsi été interpellé le 2 février à Annemasse. Un autre homme, Jonathan Ferrero, Caluirard de 40 ans a quant à lui été arrêté dans une autre commune de Haute-Savoie ce mardi 10 février. Une perquisition a par ailleurs été menée le 3 février dans un box situé à Annecy-le-Vieux.

    Un véhicule volé et faussement plaqué y a été découvert indique Le Parisien. Des bâtons de dynamite, des détonateurs, des pains de tolite et une mèche lente y ont également été découverts.

    "Braquage du siècle" en Suisse : après trois ans de cavale, deux Lyonnais ont été arrêtés en Haute-Savoie
