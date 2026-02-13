Actualité
Le fabricant de pain « L’Escale », situé dans une tour du quartier des Minguettes, a été fermé d’urgence par la préfecture du Rhône.

Ce fabricant de pain situé aux Minguettes à Vénissieux fermé d'urgence par la préfecture

  • par La Rédaction

    • L'établissement L'Escale, qui se présente comme un fabricant de pain, a été fermé d'urgence par la préfecture du Rhône pour des manquements graves aux règles d'hygiène.

    C'est un établissement qui se situe dans l'une des tours du quartier des Minguettes, à Vénissieux, au 6 avenue de la Division Leclerc. "L'escale", qui se présente sur internet comme un fabricant de pain, a été fermé d'urgence après un contrôle de la préfecture du Rhône. Des "manquements graves aux règles d'hygiène" ont été repéré ce jeudi 12 février au cours d'un contrôle qui s'inscrit dans une vaste opération de police menée dans le quartier.

    Un "défaut caractérisé d'entretien, de maintenance et de nettoyage des locaux de production" a notamment été relevé, tout comme "l'absence de traçabilité des denrées". Face à ce constat et pour éviter tout risque d'intoxication ou de contaminations, la préfecture du Rhône a contraint l'établissement à fermer ses activités de "préparation, cuisson et manipulations de denrées alimentaires".

    Pour pouvoir rouvrir ses portes, "L'Escale" devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 42. "La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la Direction départementale de la protection des populations" conclut la préfecture dans son arrêté.

    à lire également
    Sdmis Rhône
    Une femme décède après une chute dans le Rhône à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Sdmis Rhône
    Une femme décède après une chute dans le Rhône à Lyon 09:52
    Ce fabricant de pain situé aux Minguettes à Vénissieux fermé d'urgence par la préfecture 09:22
    Police municipale
    Vénissieux : vaste opération de police aux Minguettes, huit interpellations 08:50
    Saint-Romain-en-Giers : des feux tricolores installés au passage à niveau 08:33
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne ce vendredi 08:08
    d'heure en heure
    Toujours derniers, les Villeurbannais chute de nouveau à Valence 07:48
    Saône crue Lyon
    Dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues 07:35
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un vendredi entre éclaircies et averses à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus 07:14
    Kathie Werquin-Wattebled
    "Il faut y croire, c'est le message de ce début 2026" exhorte Kathie Werquin, directrice régionale de la Banque de France 07:00
    Vaulx-en-Velin : une nouvelle place de 5 000 m² livrée au Mas du Taureau 12/02/26
    TCL. Pannes des ascenseurs et escalators : à Lyon, des associations dénoncent "une discrimination" 12/02/26
    Vigilance vent auvergne rhone alpes
    Tempête Nils : une cinquantaine d’interventions recensées dans le Rhône 12/02/26
    François Hollande. Flickr
    Lyon : François Hollande attendu au cinéma le Comœdia le 26 février 12/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut