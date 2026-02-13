Ce fabricant de pain situé aux Minguettes à Vénissieux fermé d'urgence par la préfecture

Le fabricant de pain « L’Escale », situé dans une tour du quartier des Minguettes, a été fermé d’urgence par la préfecture du Rhône.

C'est un établissement qui se situe dans l'une des tours du quartier des Minguettes, à Vénissieux, au 6 avenue de la Division Leclerc. "L'escale", qui se présente sur internet comme un fabricant de pain, a été fermé d'urgence après un contrôle de la préfecture du Rhône. Des "manquements graves aux règles d'hygiène" ont été repéré ce jeudi 12 février au cours d'un contrôle qui s'inscrit dans une vaste opération de police menée dans le quartier.

Un "défaut caractérisé d'entretien, de maintenance et de nettoyage des locaux de production" a notamment été relevé, tout comme "l'absence de traçabilité des denrées". Face à ce constat et pour éviter tout risque d'intoxication ou de contaminations, la préfecture du Rhône a contraint l'établissement à fermer ses activités de "préparation, cuisson et manipulations de denrées alimentaires".

Pour pouvoir rouvrir ses portes, "L'Escale" devra mettre en place une série de mesures correctives, au nombre de 42. "La réouverture ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'une vérification d'un agent de la Direction départementale de la protection des populations" conclut la préfecture dans son arrêté.