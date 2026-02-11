Municipales : Grégory Doucet présente son "Pacte" pour le bien vieillir à Lyon

Grégory Doucet, candidat à sa réélection pour les Municipales 2026 à Lyon. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans un communiqué de presse, Grégory Doucet, candidat à sa réélection en mars prochain, présente une série de mesures destinées aux seniors à Lyon.

Une semaine après avoir annoncé différentes mesures pour les jeunes enfants à Lyon, Grégory Doucet s'attaque aux seniors. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi 11 février, le maire sortant, candidat à sa réélection a présenté le "Pacte Lyon des aînés". Une série de mesures pour permettre "à toutes et tous de bien vieillir à Lyon, dans une ville plus accessible, solidaire et démocratique".

A lire aussi : Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon

Parmi ces promesses du candidat de la liste Pour Vivre Lyon, l'installation de 1000 nouveaux bancs sur les trajets quotidiens, l'augmentation du nombre de toilettes publiques d'ici 2032 ou encore la garantie d'un cheminement 100% accessible pendant les travaux sur la voie publique. L'édile écologiste rappelle son souhait de créer 10 nouvelles maisons de santé à Lyon, pour "améliorer l'accès aux soins au quotidien" et de mettre sur pied une mutuelle municipale "sans critères discriminants liés à l'âge". Deux promesses de campagne déjà annoncées en décembre dernier par Grégory Doucet.

Activités et bulletin municipal

Pour permettre aux seniors lyonnais de "mieux habiter", le candidat veut créer une bourse d'échange pour les logements trop grands et, en lien avec la Métropole, proposer une aide financière permettant d'adapter les logements à la perte d'autonomie. Des activités dédiées aux seniors seront également renforcées à Lyon avec le doublement des spots seniors et des sorties seniors dès l'été 2026 avec des propositions de séjours en dehors de Lyon.

Le candidat de la gauche et des écologistes entend "mettre en place un bulletin municipal seniors et des permanences de conseillers numériques pour lutter contre la fracture numérique". La liste Pour Vivre Lyon promet d'atteindre d'ici 2032 100% des bâtiments municipaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Enfin, un "conseil des aînés" sera créé dès 2026 pour "associer pleinement les seniors aux décisions publiques".

Autant de propositions de campagne pour faire du bien vieillir "une priorité politique" conclut Grégory Doucet.