Au volant d'une voiture volée, il fonce dans les gendarmes qui ouvrent le feu

Un militaire a ouvert le feu mercredi à Saint-Symphorien-d’Ozon après qu’un conducteur au volant d’un véhicule volé a foncé vers lui. L’automobiliste est parvenu à s’échapper.

Les faits se sont déroulés mercredi en début d’après-midi dans un lotissement de Saint-Symphorien-d’Ozon, au sud de Lyon. Selon nos confrères d'Actu Lyon, alertés par le propriétaire d’une Audi S3 volée en Suisse et localisée dans le secteur, les gendarmes se sont rendus sur place.

À leur arrivée, le conducteur aurait d’abord reculé brusquement avant d’accélérer en direction des militaires. Face à la menace, l’un d’eux a fait usage de son arme. Aucun blessé n’est à déplorer, mais le suspect a réussi à prendre la fuite malgré un pneu endommagé.

Le véhicule a été retrouvé quelques heures plus tard à Feyzin. D’importants moyens ont été mobilisés pour tenter d’identifier et d’interpeller le chauffard, toujours recherché.