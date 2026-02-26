Un chauffeur de poids lourd décède sur l’A46 à Saint-Priest

Un conducteur de camion a perdu la vie tôt ce jeudi matin sur l’A46 Sud, à hauteur de Saint-Priest. Victime d’un malaise cardiaque, il n’a pas pu être réanimé malgré l’intervention des secours.

Le drame s’est produit vers 5h30 sur l’autoroute A46, en direction de Paris. Selon nos confrères du Progrès, le chauffeur d’un poids lourd aurait été victime d’un arrêt cardiaque au volant. Son véhicule s’est alors mis en portefeuille, la remorque venant se rabattre contre le tracteur.

Aucun autre usager n’a été impliqué. Pris en charge par les secours, l’homme a été transporté à l’hôpital, où il est décédé.

Un important dispositif a été déployé pour sécuriser les lieux, entraînant la coupure temporaire de l’autoroute pendant plus d’une heure.