Une nouvelle journée de printemps ce jeudi à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus

C'est une nouvelle belle journée, digne d'un mois d'avril, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 26 février 2026.

Le printemps semble s'être installé à Lyon ce jeudi. C'est en effet une nouvelle belle journée de printemps, avec un large soleil du matin au soir et une grande douceur qui attend toute l'agglomération lyonnaise.

Côté températures, s'il fait 6 degrés ce matin, le mercure grimpera jusqu'à 18 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison et un temps radieux qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à la semaine prochaine à Lyon.