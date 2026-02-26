Actualité
la Saône en crue en février 2021.
Image d’archives de la Saône en crue en février 2021. @LD

Crues et avalanches : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont une nouvelle fois en vigilance météo ce jeudi 26 février 2026.

    Les journées se suivent et se ressemblent pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce jeudi 26 février, cinq départements sont toujours concernés par une vigilance météo.

    Déjà, et comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, les trois départements alpins de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont une nouvelle fois en vigilance jaune avalanches.

    Le Rhône et l'Ain sont eux en vigilance jaune crues. La Saône à Lyon est notamment concernée par cette crue qui devrait se poursuivre encore quelques heures.

