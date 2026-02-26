Actualité
Véhicule de police @WilliamPham

Sainte-Foy-lès-Lyon : plusieurs cambrioleurs attrapés en flagrant délit par la police

  • par Romain Balme

    • Les faits se sont déroulés ce mercredi vers 1 h 30 du matin. Les forces de l'ordre sont parvenues à interpeller quatre suspects en train de cambrioler une concession automobile.

    C'est ce qu'on appelle être pris la main dans le sac. Ce mercredi 25 février, aux alentours de 1 h 30 du matin, la police est alertée d'une intrusion contre une concession automobile de Saint-Foy-Lès-Lyon. Selon les informations d'Actu Lyon, une fois arrivés sur place, dans la rue Beaunant, les forces de l'ordre sont parvenues à interpeller quatre suspects alors même qu'ils étaient en plein cambriolage.

    A noter que parmi les voitures stationnées, l'une d'entre elle portait des traces de pesée après avoir subi une tentative d’ouverture. Une preuve qui va être ajoutée à l'enquête ouverte par la police. Celle-ci devra également estimer le préjudice du vol, puisque certains individus ont réussi à prendre la fuite. Les quatre suspects, âgés de 18 à 20 ans, ont été placés en garde à vue. Certains étaient déjà connus des services de police.

