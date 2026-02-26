La Métropole transforme ce site pour de l'accueil social et alimentaire

La Métropole de Lyon a validé l’occupation temporaire du site de l’ex-CGED pour huit ans. Le lieu accueillera un centre d’hébergement pour mères isolées et un projet dédié à l’accès à une alimentation durable pour les publics précaires.

La Commission permanente du 16 février 2026 a donné son feu vert à un projet porté par Habitat et Humanisme Rhône et le collectif Territoires à VivreS. Le site de l’ex-CGED, fournisseur notamment de matériel électrique, sera mobilisé pour accueillir la maison d’hospitalité Les Iris, aujourd’hui installée dans l’ancienne clinique du même nom dans le 8e arrondissement et appelée à fermer en 2026.

Ce transfert s’inscrit dans la politique d’hospitalité de la Métropole, qui cherche des alternatives à l’hôtel pour l’accueil de mères isolées avec enfants de moins de trois ans. Le nouveau site, réhabilité, doit offrir un cadre plus stable et adapté à l’accompagnement social.

En parallèle, 1 200 m² seront consacrés à la préfiguration d’un pôle de résilience alimentaire. Porté par Territoires à VivreS, il visera à organiser l’accès à une alimentation de qualité pour les publics précaires, tout en développant des parcours d’insertion.

La Métropole de Lyon attribue notamment 480 000 euros de subventions d’équipement et met les locaux à disposition sur huit ans, dans l’attente de la transformation définitive du site.