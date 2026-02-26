Actualité
Hotel de la Métropole
Hôtel de la Métropole de Lyon © Tim Douet

La Métropole transforme ce site pour de l'accueil social et alimentaire

  • par La Rédaction

    • La Métropole de Lyon a validé l’occupation temporaire du site de l’ex-CGED pour huit ans. Le lieu accueillera un centre d’hébergement pour mères isolées et un projet dédié à l’accès à une alimentation durable pour les publics précaires.

    La Commission permanente du 16 février 2026 a donné son feu vert à un projet porté par Habitat et Humanisme Rhône et le collectif Territoires à VivreS. Le site de l’ex-CGED, fournisseur notamment de matériel électrique, sera mobilisé pour accueillir la maison d’hospitalité Les Iris, aujourd’hui installée dans l’ancienne clinique du même nom dans le 8e arrondissement et appelée à fermer en 2026.

    Ce transfert s’inscrit dans la politique d’hospitalité de la Métropole, qui cherche des alternatives à l’hôtel pour l’accueil de mères isolées avec enfants de moins de trois ans. Le nouveau site, réhabilité, doit offrir un cadre plus stable et adapté à l’accompagnement social.

    En parallèle, 1 200 m² seront consacrés à la préfiguration d’un pôle de résilience alimentaire. Porté par Territoires à VivreS, il visera à organiser l’accès à une alimentation de qualité pour les publics précaires, tout en développant des parcours d’insertion.

    La Métropole de Lyon attribue notamment 480 000 euros de subventions d’équipement et met les locaux à disposition sur huit ans, dans l’attente de la transformation définitive du site.

    à lire également
    Lyon : deux enfants mordus par un chien au parc Blandan, le maître interpellé

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : deux enfants mordus par un chien au parc Blandan, le maître interpellé 12:09
    Hotel de la Métropole
    La Métropole transforme ce site pour de l'accueil social et alimentaire 11:17
    Ldl Garage Citroën, Lyon
    2 350 m² et 16 ans d'attente : le Lidl qui change la donne à Lyon 10:33
    Un chauffeur de poids lourd décède sur l’A46 à Saint-Priest 09:55
    Municipales à Lyon : Aulas revient sur un débat "frustrant" et défend une nouvelle fois son programme 09:22
    d'heure en heure
    HOTEL DE region auvergne rhone alpes à lyon
    Lyon : un job dating organisé ce jeudi à l'Hôtel de Région 09:04
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce jeudi 08:33
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : une enquête ouverte sur des soupçons de reconstitution de la Jeune Garde 08:11
    Sainte-Foy-lès-Lyon : plusieurs cambrioleurs attrapés en flagrant délit par la police 07:50
    la Saône en crue en février 2021.
    Crues et avalanches : cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:34
    Lyon soleil
    Une nouvelle journée de printemps ce jeudi à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:14
    Eric Lafond
    RSJ : "3 000 jeunes sur cinq ans, ce n’est pas du tout à la hauteur des enjeux sur le territoire", tacle Eric Lafond 07:00
    Tiffany Joncour
    Municipales : candidate RN aux métropolitaines, Tiffany Joncour tête de liste à Saint-Priest 25/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut