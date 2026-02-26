Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce jeudi

La qualité de l'air restera bonne ce jeudi 26 février 2026 à Lyon et dans toute la métropole de Lyon, grâce notamment à un vent assurant un bon brassage atmosphérique.

On respire toujours bien à Lyon et dans toute la métropole de Lyon. Ce jeudi 26 février, la qualité de l'air sera bonne sur l'ensemble du territoire, grâce notamment à des conditions météos favorables, et malgré un ensoleillement qui sera plus important et qui pourrait augmenter les niveaux d'ozone.

Les concentrations en particules fines, dioxyde d'azote seront modérées et elles seront même faible en ce qui concerne le dioxyde de soufre.