Lyon : un job dating organisé ce jeudi à l'Hôtel de Région

L’IUT Lyon 1 organise ce 26 février à l’Hôtel de Région sa nouvelle édition du Job Dating 360°. Près de 1 800 étudiants et 70 entreprises sont attendus pour cette journée dédiée à l’emploi, à l’alternance et à l’entrepreneuriat.

L’événement se tiendra à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le 2e arrondissement de Lyon, avec le soutien de la Région, de la CPME et du Medef. Pensé comme un dispositif complet, le format "360°" propose aux étudiants un accompagnement en amont, du coaching le jour J et des rencontres directes avec les recruteurs.

Près de 70 stands d’entreprises – parmi lesquelles Amazon, Sanofi ou ABB – seront présents pour proposer stages, alternances et premiers emplois dans des secteurs variés : industrie, énergie, numérique ou encore biologie.

La journée sera rythmée par des entretiens flash, deux tables rondes thématiques et la finale du Startup Challenge. Onze étudiants participeront également à l’exercice “Pitch ton CV”, avec 90 secondes pour convaincre un jury de professionnels.