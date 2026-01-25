Actualité
Première baignade organisée dans le Rhône par la Ville de Lyon @CM

Municipales 2026 : une nouvelle zone de baignade bientôt annoncée par Grégory Doucet ?

  • par Louise Ginies

    • Dans le cadre de son programme, le candidat écologiste à la mairie de Lyon devrait annoncer une nouvelle zone de baignade dans le Rhône.

    Bientôt de nouvelles annonces pour les municipales du côté des écologistes ? Ce jeudi 22 janvier, l'adjoint au Patrimoine de la ville de Lyon Sylvain Godinot a laissé entrevoir une possible création de nouvelles zones de baignade dans le Rhône, rapportent nos confrères du Progrès. Le conseil municipal devait voter ce jour-là le projet de piscine urbaine imaginé dans la darse de Confluence, présenté par les écologistes. Elle devrait ouvrir à l'été 2027.

    Lire aussi : Lyon : un nouveau lieu de baignade urbaine prévu dans la darse de Confluence pour l'été 2027

    L'occasion de lancer, sans l'annoncer officiellement, de nouveaux projets de campagne. "Le parc des Berges est étudié par nos services", a effectivement indiqué l’élu écologiste, sans en dire beaucoup plus. Au total, 21 sites ont été identifiés comme sites de baignade potentiels dans le Rhône et la Saône, après des testes en matière de qualité de l'eau, de sécurité ou encore d'accessibilité. Parmi eux, le parc des Berges serait un des plus convenables "pour la baignade en eaux vives".

    "Le parc de Gerland et le parc des Berges étant côte à côte, il n’y aurait probablement qu’un seul équipement sur ces deux sites", a précisé l’adjoint au Progrès, sans donner plus de détails pour l'instant.

    En juin dernier, dans le cadre du festival Entre Rhône et Saône, environ 320 Lyonnais avaient pu expérimenter la baignade dans le Rhône, au niveau du parc des Berges.

    Lire aussi : Les Lyonnais se jettent à l'eau pour la première fois dans le Rhône

    La baignade dans la darse de Confluence validée

    Si cette annonce des écologistes n'est pour l'heure qu'à l'état d'hypothèse, les élus lyonnais ont toutefois acté ce jeudi le projet de piscines urbaines dans la darse de Confluence. Soit un aménagement sécurisé composé de trois bassins dans un périmètre de près de 1500 mètres carrés, deux à usage récréatif et un, plus grand, à usage sportif. Le coût total des opération est estimé à 1,5 millions d'euros pour la Ville de Lyon et la Métropole a déjà annoncé financer une partie du projet.

    Dates limites, démarches… tout savoir sur l'inscription aux listes électorales pour les municipales 2026 à Lyon

