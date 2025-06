Les Lyonnais se jettent à l'eau pour la première fois dans le Rhône

Dans le cadre du festival Entre Rhône et Saône, la Ville de Lyon a organisé ce dimanche 29 juin les premières baignades dans le Rhône au parc des Berges (7e arr.).

L’engouement était, pour le moins que l’on puisse dire, au rendez-vous. Alors que la canicule touche Lyon depuis plusieurs jours, quelque 320 Lyonnais ont pu profité d’un moment de fraîcheur bien mérité ce dimanche 29 juin. Dans le cadre de son festival Entre Rhône et Saône, la Ville de Lyon organisait en effet pour la première fois (l’événement avait été annulé l’année dernière en raison de contraintes climatiques) des baignades dans le Rhône.

Les Lyonnais sont conquis

Le rendez-vous était donné au parc des Berges, dans le 7e arrondissement, entre 14 heures et 18 heures. Sur place, familles et amis affluent et partagent leur excitation. Des créneaux étaient prévus tous les quarts d’heure et par groupe de 20 personnes. Les premiers Lyonnais ont donc pu profiter d’une eau frôlant les 25 degrés avant de se laisser porter par le courant pendant une dizaine de minutes. Et les premiers retours sont particulièrement positifs.

@CM

"C’est super, vraiment super", lance une maman accompagnée de ses deux enfants. Venue avec une amie, cette dernière partage également son enthousiasme : "C’est très sympa et puis c’est une occasion unique d’être dans le Rhône", explique Marie. Quelques minutes plus tard, une autre Lyonnaise salue la sécurisation de l’activité : "On est venu avec nos enfants, dont avec le courant, on pouvait avoir une petite crainte, mais c’est très bien encadré. On se sent en sécurité." Seul point négatif partagé par tous : la vase au niveau de l’arrivée. "C’est top comme activité, surtout avec cette chaleur, mais on arrivait plus à marcher à l’arrivée tellement on s’enfonçait", lance Christophe avec le sourire.

Bientôt d'autres sites de baignade

Le maire de Lyon en a profité pour passer un moment aux côtés de ses citoyens. "C’est une grande première et nous sommes très fiers de pouvoir le proposer aux Lyonnaises et aux Lyonnais. C’est un chantier que nous avons lancé depuis le début de la mandature", a-t-il indiqué. Et d’ajouter : "On teste un dispositif cette année, mais on espère, à terme, déployer d’autre sites de baignade. Mais je rappelle toutefois qu’il est strictement interdit de se baigner dans le Rhône et la Saône le reste de l’année."

Pour rappel, une étude menée en 2024 par la Métropole de Lyon, et avec le soutien de Voies Navigables de France (VNF), a permis d’identifier 21 emplacements potentiels répartis en quatre grandes zones : Lyon, Val de Saône, Villeurbanne–Rhône Amont et Rhône Aval.

Dans le cadre du festival Entre Rhône et Saône, les Lyonnais ont pu se baigner pour la première fois dans le Rhône ce dimanche 29 juin au parc des Berges (7e arr.).



Une aubaine pour nombre d’entre eux alors que le mercure frôle les 37 degrés à #Lyon. pic.twitter.com/01kGIk883Y — Lyon Capitale (@lyoncap) June 29, 2025

