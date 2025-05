Suite aux résultats favorables obtenus aux études de baignabilité menées par la Métropole de Lyon, il sera possible de se baigner dans la Saône dès l'été 2027.

"Il sera possible de se baigner dans la Saône en 2027." C'est ce qu'ont annoncé le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard et le maire de la Ville de Lyon Grégory Doucet ce mardi 6 mai. Si le projet reste encore flou, la zone de baignade se trouvera sur la Darse de Confluence. Ce premier bassin viendra répondre à plusieurs problématiques. Entre autre, à celles des étés caniculaires et du manque de piscine sur la Métropole de Lyon. Il permettra également d'améliorer les compétences de la collectivité en terme de "savoir nager".

Si le coût total des opération est estimé à 1,5 millions d'euros pour la Ville de Lyon, la Métropole a annoncé financer une partie du projet. "Un projet bien moins onéreux que la construction d'une nouvelle piscine dans la Métropole" assurent les élus.

21 sites de baignades potentiels identifiés

Afin de rendre possible ce projet, la Métropole de Lyon avait décidé de mener une étude de baignabilité. A l'issu de cette étude, 21 sites répartis le long du Rhône et de la Saône ont été identifiés comme sites de baignade potentiels. Sans surprises, la plupart de ces lieux comportent des contraintes élevées pour une baignade en eaux vives. Parmi elles : la qualité de l'eau, l'accessibilité au site, la comptabilité avec les autres usages type navigation et biodiversité, ou encore, le niveau de profondeur des berges. En découle trois niveaux de classifications, les niveaux de contrainte : moyen, fort et très fort.

Au total cinq sites ont été qualifiés avec un niveau de contrainte moyen, soit le niveau le plus convenable pour la baignade. Parmi eux : la Darse de Confluence, l'ancienne écluse de Caluire-et-Cuire, le grand large de Meyzieu, le parc des berges et le parc de gerland tous deux situés dans le 7e arrondissement de Lyon.

Les 21 sites potentiels, identifiés par l'étude de baignabilité.

Une zone de baignade sécurisée

C'est donc dans le quartier de Confluence que la première zone de baignade dans la Saône verra le jour en 2027. Située sur la Darse de Confluence, cette dernière devrait permettre d'accueillir 500 à 800 personnes. "L'idée c'est d'avoir un bassin protégé, sécurisé qui serait ouvert de juin a septembre", précise le maire de Lyon. A l'image des piscines lyonnaises, le site sera géré en régie ou par un prestataire. "Les conditions tarifaires seront les mêmes que dans les autres piscines lyonnaises afin de garantir un espace le plus accessible possible", souligne Grégory Doucet.

Si 2027 peut paraître loin pour certains, selon le maire de Lyon ce délai est "nécessaire" : "Il faut attendre 2027 car il nous faut encore accumuler des données, notamment sur la qualité de l'eau". Il poursuit : "Nous avons besoin de recul". Les été 2025 et 2026 permettront de configurer le type d'aménagement choisi et de définir le mode de gestion envisagé. Si le premier site retenu pour la mise en place d'une zone de baignade est la Darse, le président de la Métropole affirme que "d'autres zones pourraient voir le jour" à l'initiative des communes. Des études seront notamment poursuivies à Albigny et Rochetaillée-sur-Saône.

Voici à quoi pourrait ressembler la future zone de baignade à Confluence. ©ArtefactoryLab

