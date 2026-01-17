Municipales 2026 : les propositions des principaux candidats

À deux mois des élections municipales, les candidats annoncent progressivement leurs propositions. On fait le point sur celles déjà dévoilées à ce jour.

De jour en jour, la course aux municipales s'accélère. Chaque candidat dévoile progressivement ses propositions. Voici celles proposées à ce jour par les différents candidats à la mairie de Lyon.

Grégory Doucet

Du côté de Grégory Doucet, candidat à sa propre réélection, plusieurs annonces de programme ont déjà été réalisées. La dernière date de ce vendredi 16 janvier, date à laquelle le candidat écologiste a annoncé souhaiter la création de dix cantines de quartier, avec notamment une épicerie sociale et solidaire où il sera possible d'acheter des produits de qualité à prix réduit et qui disposeront d'un espace pour cuisiner et manger. Un projet dont le budget reste pour l'heure à affiner.

Côté sécurité, Grégory Doucet souhaite créer une brigade anti-incivilités dotée de 50 agents. Contacté par Lyon Capitale, l'entourage du candidat précise que cette nouvelle unité devrait coûter environ 1,2 millions d'euros en frais de fonctionnement, principalement pour le salaire des agents.

En parallèle de ces annonces, Grégory Doucet a également annoncé la création, au cours d'un hypothétique second mandat, de six nouveaux parcs à Lyon. Sans dévoiler précisément le nom et l'emplacement de ces nouveaux parcs, le maire écologiste a annoncé que l'un d'eux serait créé dans le quartier des États-Unis, dans le 8e arrondissement de Lyon. Grégory Doucet a également réaffirmé sa volonté de poursuivre le projet Rive Droite en collaboration avec la Métropole de Lyon et qui vise à terme à végétaliser trois hectares d'espace sur la rive droite du Rhône.

Parmi ses annonces phare, le maire actuel a également proposé la gratuité des fournitures scolaires pour les élèves de primaire, une mesure que le candidat de la gauche et des écologistes a chiffré entre 400 000 et 500 000€ dans une hypothèse où elle ne concernerait que les enfants des écoles publiques, c'est à dire 32 000 gones et fenottes.)

Grégory Douvet véut également améliorer l'accès au logement à Lyon, avec la création d'un "service public du logement", d'une assurance habitation municipale et d'une garantie universelle permettant à la Ville de se substituer au garant pour celles et ceux qui ont besoin d'en présenter un pour louer un appartement. Le maire propose par ailleurs de donner aux familles lyonnaises "dix tickets de stationnement journalier gratuits sur une année". Côté logement sociaux, la liste du maire sortant propose de dépasser l'obligation légale de 25% de logements sociaux, avec un objectif de 30 % de logements sociaux d’ici 2040, en ciblant en particulier les logements étudiants et les "logements très sociaux".

Côté santé, le candidat vise la création de dix maisons ou centres de santé "sur les territoires carencés", plutôt dans les quartiers ppolitique de la Ville, "mais pas seulement". À l'image de son idée d'assurance habitation municipale, le maire sortant émet l'idée de la création d'une "mutuelle municipale". Il promet également la mise en place d'un pass sport municipal qui viendrait doubler le montant du pass sport déjà mis en place par l'État. Ce pass viendrait aider financièrement les familles lyonnaises à s'inscrire dans un club, une association ou une salle sportive.

Enfin dernier projet phare de son programme : l'aménagement de la bibliothèque de la Part-Dieu. Le maire sortant annonce vouloir investir 140 millions d'euros pour rénover et agrandir la bibliothèque municipale de la Part-Dieu dans le 3e arrondissement de Lyon. Il promet ainsi à minima 4000 m2 de surfaces supplémentaires pour accompagner "l'évolution des usages et des missions de la bibliothèque".

Jean-Michel Aulas

Gratuité des cantines scolaires (chiffrée à 13 millions d'euros), gratuité des transports en commun... Depuis l'annonce de sa candidature, Jean-Michel Aulas multiplie les mesures choc. Parmi elles, un projet de nouveau tunnel dévoilé avec Véronique Sarselli. Le duo prévoit la création d’un nouveau tunnel de 8 kilomètres de long entre Tassin et Saint-Fons, destiné à désengorger l’actuel tunnel sous Fourvière, qui accueille chaque jour, en plein cœur de Lyon, près de 110 000 véhicules. Le but ? Libérer les axes M6-M7, réduire la pollution et les nuisances sonores, et restituer près de 45 hectares d’espaces en surface, notamment entre Perrache et la Confluence. Une réalisation estimée entre 1?6 et 2 milliards d'euros.

Jean-Michel Aulas souhaite également végétaliser la place Bellecour avec des plantations d’arbustes au nord, à l’est et à l’ouest de la place sur 4 000 m2, de deux ou trois rangées d’arbres à l’est, ainsi qu’une grande diversité végétale sur près de 5 500 m2 à l’ouest. Avec à terme un projet d'installation du marché de Noël sur la place Bellecour plutôt que sur la place Carnot.

Projet de végétalisation de Jean-Michel Aulas pour la place Bellecour

Côté logement, l'ancien président de l'Olympique lyonnais souhaite mettre en place une "charte de modération des loyers" obligatoire, "construite localement, rendue obligatoire et adossée aux travaux de l’Observatoire local des loyers". "Contrôles ciblés contre les abus", "information claire sur les loyers pratiqués" et "plan massif de construction et de rénovation associant acteurs publics, investisseurs institutionnels et acteurs privés pour recréer de l’offre là où elle manque", Jean-Michel Aulas l’assure : "Désencadrer n’est pas déréguler. C’est refuser une régulation inefficace pour lui substituer un cadre plus intelligent, plus ciblé et réellement adapté aux réalités locales".

Côté sécurité, Aulas a assuré qu'il portera les effectifs de la police municipale à 500, contre 311 policiers municipaux actuellement. Candidate à la Métropole de Lyon, Virginie Sarselli avait chiffré le recrutement de ces 200 agents à environ 8 millions d'euros par an. Pour les femmes, l'ancien homme d'affaires veut un plan "concret" et "immédiatement applicable" pour faire de Lyon la métropole la plus "woman-friendly" de France d'ici 2030. Au programme, création d'un centre d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes et un réseau de logements-relais mais aussi d'une brigade municipale des femmes et des familles. JMA promet de mettre en place l'arrêt à la demande dans les bus dès 21h, contre 22h actuellement, et de mettre en place un éclairage "intelligent" dans "toutes les zones identifiées comme anxiogènes"

Nathalie Perrin-Gilbert

Face à Grégory Doucet, Nathalie Perrin-Gilbert, désormais alliée avec le Parti radical de gauche, promet d'aller "jusqu'au bout". Elle propose notamment un musée des sciences dans l'ancien museum Guimet, une fête des Lumières revue avec l'addition d'un festival indoor à la halle Tony Garnier, le droit opposable à une place en crèche en 2030, un médiathèque à la Guillotière... En fil rouge de son programme, Nathalie Perrin-Gilbert promet "d'écouter", de "respecter" et de "protéger" les Lyonnais.

Georges Képénékian

Celui qui proposera ses propositions pour les municipales à la fin du mois de janvier défend la "modestie en politique" face aux annonces de grands projets et de gratuité qui se multiplient chez Jean-Michel Aulas. Il propose notamment la création d'une plateforme baptisée "Lyon-Chrono". Un projet "peu coûteux", qui permettrait de "répondre aux besoins des familles qui ont des horaires atypiques de travail".

Anaïs Belouassa Cherifi

Comme le parti de Jean-Michel Aulas, LFI veut dans son programme la gratuité totale des cantines scolaires et la mise en place d'un petit-déjeuner gratuit pour tous les enfants.

La candidate de La France insoumise aux prochaines municipales souhaite également que Lyon accueille la cérémonie d’ouverture des JO d'hiver 2030 au Parc de Gerland, afin d’en faire, "une fête populaire" avec une grande fan zone à la Halle Tony Garnier.

Alexandre Dupalais

Très discret, le candidat du RN promet s'il est élu d'annuler la hausse de 9% de la taxe foncière qui avait été votée en janvier 2023. Une suppression qui "représente un gain de 350 euros par an et par ménage lyonnais propriétaire, et ce, grâce aux économies que nous allons réaliser, notamment en n’annonçant pas de méga-projets et de travaux partout".