A Lyon, le quartier des Girondins accueillera un tout nouveau pôle sportif social et culturel

D'ici le deuxième semestre 2027, un nouveau pôle sportif, social et culturel devrait voir le jour à proximité de la place Vaclav Havel, dans le quartier des Girondins (7e) à Lyon.

Débuté en 2012, le projet d'aménagement de la ZAC des Girondins se poursuit dans le 7e arrondissement de Lyon. Habitations, commerces, bureaux, espaces publics, en quelques années seulement, l'ancienne friche industrielle s'est entièrement transformée, dans l'objectif de créer un "quartier du quart d'heure" :"Il faut que ce quartier ne soit plus seulement un quartier à dormir il faut qu'il soit un quartier à vivre", affirme Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement de Lyon.

En ce sens, des espaces verts, des îlots d'habitats mixtes entre bureaux et logements, des jeux pour enfants et des commerces se sont implantés dans le quartier. Cet été, la place Vaclav Havel, un nouvel îlot de fraîcheur, doté d'une aire de jeu et d'une esplanade a également été inaugurée : "L'idée c'est d'avoir une mixité d'usage avec une mixité sociale mais aussi une mixité avec des bureaux et des services publiques", explique le maire de Lyon. Le tout dans l'objectif d'offrir aux habitants "une vie de quartier" : "Il est important d'habiter, d'offrir des espaces tertiaires mais il faut aussi une ville où il est important de se retrouver, d'échanger, de faire ensemble", rappelle Grégory Doucet.

La maire du 7e arrondissement, Fanny Dubot et le maire de Lyon, Grégory Doucet, étaient présents pour présenter le projet place Vaclav Havel, épicentre du nouveau quartier des Girondins.

Danse, poterie, crèche...

Dans la continuité du projet, un pôle sportif, social et culturel est actuellement en construction à proximité de la nouvelle place du quartier. D'une superficie de 3 000 mètres carrés, le bâtiment sera construit à l'image d'une halle. Une manière de faire écho au passé industriel du site : "L'idée était d'évoquer le passé historique du quartier", souligne l'architecte en charge du projet. Deux grandes toitures et des ombrières devraient ainsi abriter un pôle socio-culturel, un gymnase et une crèche de 60 berceaux d'ici le deuxième semestre 2027.

Plus en détails, le bâtiment abritera huit salles d'activités, dédiées à la pratique de la danse, de la poterie, ou encore du chant. Des expositions, des bureaux et un accueil seront également installés au sein du pôle. En complément, une salle polyvalente de 140m2 dédiée aux réunions et aux conférences sera accessible aux partenaires du quartier. La crèche de 60 berceaux disposera quant à elle de quatre salles d'activités, donnant directement sur une cour, pensée comme un jardin : "Nous savons l'importance du temps passé par les tous petits en pleine nature, nous savons à quelle point c'est important pour leur développement", justifie le maire de Lyon.

Un gymnase de 300 m2

Un gymnase de 300 m2 adapté à la pratique du basket 3/3, du badminton ou encore du handball sera construit au premier étage du bâtiment. Au même titre que la salle polyvalente, le gymnase pourra fonctionner avec des accès indépendants et sur des horaires spécifiques.

Plan du futur pôle social, sportif et culturel ©Badia-Berger Architectes

Suite à un appel à initiative, c'est la MJC de Jean Macé qui a été retenue pour gérer le Pôle sportif, social et culturel. Son responsable indique que des temps de rencontre avec les habitants seront initiés afin de créer une programmation "qui correspond aux habitants." Le premier rendez-vous est d'ores et déjà donné le 10 mars prochain au collège Gisèle Halimi.

