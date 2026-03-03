Actualité


Deux piétons mortellement percutés à Caluire-et-Cuire

  • par La rédaction

    • Deux piétons ont été percutés mortellement dans un accident impliquant deux véhicules à Caluire-et-Cuire.

    Un accident de la route a fait deux victimes ce mardi à Caluire-et-Cuire. Selon nos confrères de BFM Lyon, les faits se sont produits autour de 14 heures dans la montée des Soldats à l'angle de la rue Pasteur au niveau du rond-point.

    Deux véhicules légers sont impliqués. Deux piétons ont été mortellement percutés, tandis que deux autres personnes sont blessées, en urgence relative. Selon actuLyon, les victimes sont un homme dont l'âge est encore inconnu et une femme d'environ 70 ans.

    Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place ainsi que la police et le Samu.

