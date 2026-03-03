Actualité
grégory doucet fête des lumières
Le maire de Lyon, Grégory Doucet. (@NC)

Municipales 2026 : Grégory Doucet perdra le soutien de Place Publique en cas d'alliance avec LFI

  • par Romain Balme
  • 1 Commentaire

    • Après les propos qualifiés d'antisémites tenus à deux reprises par Jean-Luc Mélenchon, la section rhodanienne de Place Publique annonce retirer son soutien à Grégory Doucet en cas d'alliance avec LFI. L'élu devra donc choisir entre ses alliés de 2020 et le parti de centre-gauche bien implanté à Lyon.

    C'est "une position claire". Selon Lisa Gauthier, co-référente Place publique Rhône, interrogée par nos confrères d'ActuLyon, le parti dirigé par Raphaël Glucksmann retirera son soutien à Grégory Doucet en cas d'alliance avec la France Insoumise. En cause notamment, le dérapage de Jean-Luc Mélenchon sur la prononciation du nom de l'eurodéputé lors d'un meeting à Perpignan. Jeudi dernier déjà, lors de son passage à Lyon pour défendre le programme de la candidate Anaïs Belouassa Chérifi, le leader insoumis avait joué sur la prononciation du pédocriminel Jeffrey Epstein, faisant pleuvoir sur lui des accusations antisémites.

    Des déclarations de trop pour Place Publique qui a tenu à clarifier sa position. En effet, lors du débat qui opposait les quatre principaux candidats aux municipales de Lyon sur BFM, Grégory Doucet s'était dit prêt à travailler avec la France Insoumise "mais à certaines conditions", notamment que personne dans son équipe ne soit "impliqué dans des violences".

    Place publique ou LFI ?

    Le dilemme est donc sur la table pour l'actuel maire de Lyon. Accusant un retard considérable sur Jean-Michel Aulas au premier comme au second tour, Grégory Doucet devra donc faire un choix si il espère l'emporter. Une alliance avec le parti d'extrême gauche pourrait lui être bénéfique, mais en se privant de l'importante implantation locale de Place Publique, l'élu écologiste verrait sa réélection compromise. En effet, le parti de Raphaël Glucksmann avait obtenu le meilleur score lors des Européennes 2024 à Lyon. Recueillant 18,8 %, l'ancien conseiller spécial en Géorgie s'était imposé devant les listes de Manon Aubry (LFI), de Valérie Hayer (Renaissance) et de Jordan Bardella (RN).

    Pour rappel, lors des élections municipales de 2020, la France Insoumise avait d'abord soutenu Nathalie Perrin Gilbert avant que toutes les listes de gauche ne fusionnent avec les écologistes, sortis en tête du premier tour avec 28,46 % des suffrages. Les cartes sont ainsi rebattues dans le camp écologiste. Grégory Doucet choisira-t-il LFI ou Place Publique ? Réponse dans deux semaines.

