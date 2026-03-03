Lyon : interpellés par les pompiers, Aulas et Sarselli font des promesses, fustigées par Bernard

Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli promettent de créer une nouvelle caserne de pompiers dans le 8e arrondissement de Lyon et d'augmenter les effectifs du SDMIS. Des annonces fustigées par Bruno Bernard.

"On nous a oublié et invisibilisé !". Dans un communiqué diffusé ce mardi, le syndicat Sud du SDMIS estime que la situation des sapeurs-pompiers de la métropole de Lyon est absente de la campagne des élections municipales et métropolitaines. Le syndicat organise ainsi une mobilisation en marge du débat organisé par nos confrères de Tribune de Lyon et Lyon Décideurs, qui réunira tous les candidats à la mairie de Lyon, à l'exception de Jean-Michel Aulas.

"Remettre durablement à niveau les finances du SDMIS"

À défaut de participer aux débats, ce dernier, ainsi que Véronique Sarselli, candidate LR-Grand Coeur lyonnais à la Métropole de Lyon réagissent via un communiqué de presse. Ils assurent que les pompiers "sont au coeur de (leur) projet". "Sous la gouvernance de la majorité métropolitaine sortante, les finances du SDMIS se sont dégradées, les investissements ont été retardés, et les effectifs n’ont pas suivi l’évolution des missions", estime le binôme.

Pour rappel, plusieurs rallonges budgétaires ont été consenties au SDMIS par le Département et la Métropole, et qu'il paye encore un bail emphytéotique signé en 2008, dont le coût est "anormalement élevé", juge la Chambre régionale des comptes (CRC) dans un rapport.

80 sapeurs-pompiers supplémentaires

"Nous proposons de remettre durablement à niveau les finances du SDMIS en

augmentant les contributions annuelles dès 2027 afin de restaurer la capacité

d’action opérationnelle et d’investissement, en concertation avec toutes les

parties prenantes du SDMIS. La sécurité civile n’est pas une variable

d’ajustement budgétaire", indiquent Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli. Les deux candidats proposent par ailleurs de renforcer les effectifs avec 80 sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires.

Ils souhaitent par ailleurs construire une nouvelle caserne dans le 8e arrondissement de Lyon ou à proximité et disent vouloir "associer davantage le SDMIS aux projets d’aménagement urbain (voirie, circulation)". Des annonces que le président sortant de la Métropole de Lyon, candidat à sa réélection qualifie de "démagogi(ques)". "La sécurité civile mérite autre chose que des effets d'annonce" écrit-il dans un communiqué.

"On ne peut pas feindre de découvrir aujourd’hui une situation que l’on a contribué à piloter pendant plus de deux décennies"

"Le schéma validé avec l'État prévoit déjà 27 postes supplémentaires sur trois ans, dont 15 déjà créés", rappelle Bruno Bernard, indiquant que "depuis 2020, la Métropole a augmenté sa contribution de 17 millions d'euros pour stabiliser l'établissement". "La droite annonce aujourd'hui des recrutements supplémentaires sans dire comment elle les finance, alors même qu'elle porte une part de responsabilité dans la situation financière héritée du SDMIS", juge l'écologiste.

Bruno Bernard rappelle par ailleurs que "Serge Delaigue, aujourd’hui candidat sur la liste de M.Aulas et Mme Sarselli aux élections métropolitaines, a été contrôleur général du SDMIS pendant 23 ans. Le rapport 2023 de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a pointé une trajectoire financière fragilisée, marquée par un recours important à l’emprunt et des choix d’investissement lourds, notamment sur la période 2007-2013". Et de conclure : "On ne peut pas feindre de découvrir aujourd’hui une situation que l’on a contribué à piloter pendant plus de deux décennies".