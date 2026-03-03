Un cadavre a été retrouvé mardi matin à Sérézin-du-Rhône, au sud-est de Lyon. Il pourrait s’agir du chef présumé d’un groupe récemment apparu dans l’agglomération.

Le corps d’un homme a été découvert ce mardi matin près de la gare de Sérézin-du-Rhône, chemin des Voyageurs. Selon nos confrères du Progrès, les premières constatations ont été réalisées par les gendarmes avant la saisine de la police judiciaire de Lyon.

Selon plusieurs éléments, la victime pourrait être la "tête pensante" d’un groupe se faisant appeler Jefe Mafia. Ce collectif, apparu récemment sur les réseaux sociaux, a revendiqué des incendies nocturnes d’immeubles et des tirs visant des établissements près de la Part-Dieu.

Un message anonyme évoquant une exécution par balles aurait même été envoyé à nos confrères du Progrès. Les enquêteurs cherchent désormais à confirmer l’identité de la victime et à établir les circonstances exactes de cet homicide présumé.