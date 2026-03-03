Les équipes peuvent pousser un ouf de soulagement. Quatre jours de travaux d'envergure ont suffi pour corriger les manquements constatés lors du contrôle sanitaire, les clients peuvent à nouveau se rendre dans les deux établissements du premier traiteur lyonnais.

Il y a tout juste une semaine, un contrôle sanitaire relevait "des manquements graves à l'hygiène" dans les deux boutiques de la Maison Pignol, situées place Bellecour et rue Emile Zola (2e arrondissement). Le rapport mettait en évidence "la vétusté des locaux et des équipements" ainsi que "de très importantes déjections de souris sur les équipements et les conditionnements en contact avec les denrées". De quoi entrainer la fermeture administrative de cette institution gastronomique à compter du 24 février dernier.

Pourtant, ce mardi 3 mars, il est à nouveau possible de rentrer dans ces deux établissements. En effet, de nombreux travaux d'aménagements ont été réalisés, les pièces de stockage nettoyées. Un travail collectif d'envergure qui a permis de corriger tous les manquements relevés par l'inspectrice dès samedi. Cependant, le timing n'étant pas adéquat avec le planning administratif, il a fallu attendre ce lundi 2 mars, 13 h, pour voir affiché l'arrêté préfectoral autorisant les deux boutiques à reprendre leurs activités.