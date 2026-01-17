Actualité
Nouveau radar quai Maréchal Joffre @Droitspieton69

Un nouveau radar installé sur l'A7 dès lundi

  • par Louise Ginies

    • Un nouveau radar sera installé sur l'A7 dès ce lundi 19 janvier à hauteur d'Oullins-Pierre-Bénite, dans le sens Lyon-Marseille.

    Attention pour tous les usagers de l'A7 : un nouveau radar sera installé dès ce lundi 19 janvier à hauteur d'Oullins-Pierre-Bénite, dans le sens nord-sud en direction de Marseille. Soit une portion particulièrement sensible du chantier mené sur le viaduc de Pierre-Bénite. 

    Comme l'a indiqué la préfecture, l'engin de contrôle sera activé dès ce lundi et ce jusqu'au 7 mai prochain. Son installation coïncide avec les travaux d'entretien engagés sur cette section majeure de l'axe Lyon-Marseille.

    Lire aussi : Un nouveau radar installé sur l’un des axes les plus accidentogènes de Lyon 

    Nouveau radar : vitesse limitée à 50km/h

    Sur cette portion, la vitesse est abaissée à 50 km/h pour garantir la sécurité des agents d'entretien, mais aussi pour les conducteurs eux-mêmes, rappelle la préfecture : les conditions de circulation sur cette portion sont souvent contraignantes, denses et parfois réduites sur une seule voie.

    Ce radar autonome n'a donc pas vocation à rester définitivement et sera retiré dès l'achèvement des travaux. Attention, contrairement à un engin fixe, il pourra être déplacé en fonction des évolutions du chantier.

    à lire également
    Qualité de l'air à Lyon : elle sera "bonne à moyenne" ce samedi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un nouveau radar installé sur l'A7 dès lundi 16:27
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : blessé à l'arme blanche sur un point de deal, ses doigts sont également sectionnés 15:12
    PAF Police aux frontières
    Lyon : un rodéo urbain dégénère, un policier violemment percuté 14:19
    stupéfiants Tonkin police
    806 contrôles lors d'une opération de sécurisation à Bron 13:23
    Ciné-concert : King Kong au théâtre de la Renaissance  12:32
    d'heure en heure
    Qualité de l'air à Lyon : elle sera "bonne à moyenne" ce samedi 11:31
    Avalanche mortelle Puy-de-Dôme
    Avalanches et pluies : les vigilances en Auvergne-Rhône-Alpes 10:39
    Grande Mosquée de Lyon
    Décines : une école musulmane fermée jusqu'à nouvel ordre 10:02
    Nuages et pluies intermittentes : la météo à Lyon ce samedi 09:11
    Olivier Duch
    "Nous nous dotons d’un outil qui nous permettra d’envisager la deuxième moitié du siècle" assure Olivier Duch 07:00
    Près de Lyon : "Sacré Cirque" revient au Cirque Imagine pour les vacances de février 16/01/26
    La gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver un homme de 63 ans à Mions 16/01/26
    La proposition de Grégory Doucet pour le "bien manger" à Lyon 16/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut