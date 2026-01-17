Un nouveau radar installé sur l'A7 dès lundi

Un nouveau radar sera installé sur l'A7 dès ce lundi 19 janvier à hauteur d'Oullins-Pierre-Bénite, dans le sens Lyon-Marseille.

Attention pour tous les usagers de l'A7 : un nouveau radar sera installé dès ce lundi 19 janvier à hauteur d'Oullins-Pierre-Bénite, dans le sens nord-sud en direction de Marseille. Soit une portion particulièrement sensible du chantier mené sur le viaduc de Pierre-Bénite.

Comme l'a indiqué la préfecture, l'engin de contrôle sera activé dès ce lundi et ce jusqu'au 7 mai prochain. Son installation coïncide avec les travaux d'entretien engagés sur cette section majeure de l'axe Lyon-Marseille.

Nouveau radar : vitesse limitée à 50km/h

Sur cette portion, la vitesse est abaissée à 50 km/h pour garantir la sécurité des agents d'entretien, mais aussi pour les conducteurs eux-mêmes, rappelle la préfecture : les conditions de circulation sur cette portion sont souvent contraignantes, denses et parfois réduites sur une seule voie.

Ce radar autonome n'a donc pas vocation à rester définitivement et sera retiré dès l'achèvement des travaux. Attention, contrairement à un engin fixe, il pourra être déplacé en fonction des évolutions du chantier.