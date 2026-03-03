Le restaurant Mbandaka, situé au 12 bis rue Sébastien Gryphe, a été fermé par la préfecture du Rhône pour un mois en raison du "fonctionnement d'un débit de boissons illicite."

C'est un établissement qui ne semble pas apprendre de ses erreurs. Le restaurant Mbandaka, spécialisé dans la cuisine africaine, a de nouveau été fermé par la préfecture du Rhône. Cette nouvelle fermeture d'un mois, effective à partir de ce 4 mars 2026, fait suite à un contrôle de la police municipale de Lyon le 12 décembre dernier qui a révélé la consommation d'alcool en dehors des repas et en dehors de tout cadre légal.

L'établissement qui se présente ne détient pas la licence pour vendre de l'alcool sans rien manger.

A noter que le restaurant avait déjà été contraint de fermer ses portes à l'été 2025 et en fin d'année dernière pour les mêmes raisons. "Considérant qu'il convient de prendre une mesure de fermeture administrative pour éviter toute nouvelle atteindre à l'ordre public, la santé ou la tranquillité publique", la préfecture du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement.