Actualité
Le restaurant Mbandaka, fermé par la préfecture du Rhône pour tapage. (@Capture Google)

Lyon : ce restaurant africain de la Guillotière de nouveau fermé par la préfecture

  • par La Rédaction

    • Le restaurant Mbandaka, situé au 12 bis rue Sébastien Gryphe, a été fermé par la préfecture du Rhône pour un mois en raison du "fonctionnement d'un débit de boissons illicite."

    C'est un établissement qui ne semble pas apprendre de ses erreurs. Le restaurant Mbandaka, spécialisé dans la cuisine africaine, a de nouveau été fermé par la préfecture du Rhône. Cette nouvelle fermeture d'un mois, effective à partir de ce 4 mars 2026, fait suite à un contrôle de la police municipale de Lyon le 12 décembre dernier qui a révélé la consommation d'alcool en dehors des repas et en dehors de tout cadre légal.

    L'établissement qui se présente ne détient pas la licence pour vendre de l'alcool sans rien manger.

    A noter que le restaurant avait déjà été contraint de fermer ses portes à l'été 2025 et en fin d'année dernière pour les mêmes raisons. "Considérant qu'il convient de prendre une mesure de fermeture administrative pour éviter toute nouvelle atteindre à l'ordre public, la santé ou la tranquillité publique", la préfecture du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement.

    à lire également
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    "C'est un ennemi de la République" : le tacle appuyé de Grégory Doucet à Jean-Michel Aulas

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    "C'est un ennemi de la République" : le tacle appuyé de Grégory Doucet à Jean-Michel Aulas 16:20
    Lyon : ce restaurant africain de la Guillotière de nouveau fermé par la préfecture 15:50
    gendarme
    Un corps découvert près de Lyon, la piste du règlement de comptes privilégiée 15:25
    Deux piétons mortellement percutés à Caluire-et-Cuire 15:19
    grégory doucet fête des lumières
    Municipales 2026 : Grégory Doucet perdra le soutien de Place Publique en cas d'alliance avec LFI 15:01
    d'heure en heure
    Lyon : Après une fermeture administrative, les deux boutiques de la Maison Pignol rouvrent leurs portes 14:14
    Lyon : Jean Dujardin de passage au Comoedia ce dimanche 13:40
    MeLiS Mécanismes en sciences intégratives du vivant
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "je veux rendre accessible ce que je fais" 13:00
    Vallée de la chimie Lyon
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "c’est en partie ce qui m’a aidée à me projeter dans une thèse" 12:30
    Théâtre : Quand Blanche-Neige refuse d’être une femme soumise ! 11:40
    Véronique Sarselli et Christophe Quiniou
    "Il faut qu'il y ait du stationnement" : la vision de Véronique Sarselli pour l'avenir du centre de Meyzieu 10:56
    Ecully : un nouveau centre de médecine du sommeil inauguré à la Clinique du Val d'Ouest 10:17
    Les HCL, la fondation Mérieux, et l'université Lyon 1 scellent un partenariat, une mission en Arménie prévue 09:30
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut