Près de Lyon : un corps retrouvé calciné, il s'agirait du chef de la Jefe Mafia

  • par Romain Balme

    • Ce mardi 3 mars, un corps a été retrouvé à Sérézin-sur-Rhône, à 20 minutes Lyon. Bien que son identité n'est pas encore connue, il pourrait s'agir du cerveau de la Jefe Mafia.

    Dans la nuit de lundi à mardi, nos confrères du Progrès reçoivent un message annonçant l'exécution de la tête pensante de la Jefe Mafia, groupe connu pour relayer sur les réseaux sociaux des incendies de halls d’immeubles ou des portes d’habitation. Une enquête serait effectivement en cours sur un homicide survenu lundi soir qui ferait écho à cette description.

    Ce mardi matin, un corps sans vie et calciné est retrouvé vers la gare de Sérézin-sur-Rhône, à 20 minutes de Lyon. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon pour plusieurs chefs d'accusation. Parmi ceux-ci, meurtre en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en bande organisée et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée. Les investigations vont permettre d'établir les circonstances du crime ainsi que d'aider à l'identification des auteurs. Pour l'instant, l'identité de la victime n'est pas connue, tout comme le lieu et l'horaire du meurtre.

    A noter que la Jefe Mafia a revendiqué les tirs contre la devanture de deux restaurants situés près de la Part-Dieu, par l'intermédiaire d'une vidéo sur leurs réseaux sociaux.

