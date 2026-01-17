Mobilités
Métro à l’arrêt. @GL

Élections métropolitaines : Tiffany Joncour (RN) veut climatiser toutes les lignes de métro d'ici 2036

  • par Louise Ginies

    • Tête de liste UDR-RN aux élections métropolitaines, Tiffany Joncour veut doter toutes les lignes de métro de la climatisation d'ici 2036.

    Finis les coups de chaud dans le métro lyonnais en pleine canicule ? D'après les informations de nos confrères du Progrès, la tête de liste du Rassemblement national et de l'Union des droites pour les élections métropolitaines Tiffany Joncour souhaite doter toutes les lignes de métro de la climatisation d'ici 2036.

    Lire aussi : Climatisation dans les métros A et D à Lyon ? Pas avant 2031 assure Bruno Bernard

    Un plan intitulé "Plan Clim'Métro" qui permettrait de créer un fonds métropolitain à hauteur de 400 millions d'euros sur dix ans, avec un lancement en septembre 2026 pour équiper l'ensemble des rames du réseau lyonnais, "lorsque les contraintes techniques le permettent".

    "Chaque été, des centaines de milliers d’usagers subissent des conditions de transports éprouvantes, parfois dangereuses pour la santé", dénonce-t-elle auprès de nos confrères.

    Lire aussi : 31 degrés dans le métro A à Lyon : "insoutenable"

    Copier Madrid ou Tokyo

    Pour étayer son propos, la candidate d'extrême-droite cite plusieurs métropoles mondiales ayant déjà adopté la climatisation dans leurs lignes de métro, notamment à Madrid ou encore, plus loin, à Tokyo.

    Dans l'ordre, les lignes A et D seraient les premières à être équipées, entre autres parce qu'elles sont les plus fréquentées du réseau TCL. "Cette priorisation permettra d’obtenir des résultats rapides et visibles, tout en améliorant concrètement le quotidien de dizaines de milliers de Lyonnais, notamment les actifs, les étudiants et les habitants des secteurs les plus dépendants du métro", conclut-elle.

    Lyon : le métro B en partie à l'arrêt toute la journée

