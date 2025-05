Dans une interview accordée à nos confrères de Challenges, Jean-Michel Aulas, qui n'est pas encore officiellement candidat à la mairie de Lyon pour les municipales 2026, promet de renoncer aux indemnités de maire en cas de victoire.

Plus les semaines passent et plus la candidature de l'ancien patron de l'OL semble se rapprocher. Ce mercredi 21 mai, dans un entretien accordé à nos confrères de Challenges, Jean-Michel Aulas dévoile ce qui semble être un début de programme électoral. Expliquant vouloir prioriser sa campagne sur les thèmes de la jeunesse, du logement, de la sécurité, de l'attractivité et des mobilités, l'homme d'affaires de 76 ans en profite aussi pour faire une première annonce.

L'ancien boss de l'Olympique Lyonnais, 310e fortune professionnelle de France avec 450 millions d'euros selon Challenges, annonce ainsi vouloir "renoncer aux indemnités de maire et, avec les fonds dégagés, alimenter des associations fondamentales pour la jeunesse lyonnaise, par exemple pour l’association Sport dans la Ville, et aussi pour la médecine (le Centre de Recherche Léon Bérard)." Un effet d'annonce comme pour anticiper les critiques que pourraient formuler ses adversaires politiques sur sa fortune. Actuellement, l'édile lyonnais, Grégory Doucet, touche 7500 euros brut chaque mois.

"Ma boussole, c'est l'intérêt de Lyon"

Crédité dans les derniers sondages de plus de 24% des intentions de vote, Jean-Michel Aulas teste depuis plusieurs semaines sur X ses soutiens et son capital politique. S'il prend régulièrement pour cible Grégory Doucet et Bruno Bernard, tous deux élus écologistes, l'homme d'affaires originaire de L'Arbresle, ne veut pas pour l'instant être étiqueté politiquement. "Ma boussole, c’est l’intérêt de Lyon, pas les étiquettes politiques. Mon parti est celui de la solidarité", affirme-t-il dans des mots qui ressemblent à s'y méprendre à ceux d'un candidat déclaré.

Si pour l'heure rien ne semble avoir été décidé, le chef d'entreprise précise qu'il se laisse jusqu'à début septembre pour décider ou non s'il se porte candidat à la mairie de Lyon. "C'est une décision trop importante pour être prise dans la précipitation", complète JMA, toujours auprès de nos confrères. Une décision, qui à moins d'un an du scrutin municipal, semble être devenue un secret de polichinelle.

