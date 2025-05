Le restaurant ARVI, tenu par le chef lyonnais Julien Masia fait parti des neufs premiers restaurants auréolés d'étoiles Michelin au Québec.

En mai dernier, le guide Michelin avait annoncé lancer une sélection québécoise. Jeudi 15 mai, les résultats de cette toute première sélection outre Atlantique ont été dévoilés. Parmi les neufs restaurants auréolés d'étoiles Michelin se trouve ARVI, dont le chef Julien Masia est lyonnais.

Avant d'ouvrir son restaurant au coeur du quartier Limoilou dans la ville de Québec, Julien Masia est né à Lyon. Diplômé de l'école hôtelière de Thonon-les-Bains, le lyonnais a évolué au sein de plusieurs cuisines à Chamonix, Genève et Thônex : "Un Lyonnais qui a fait ses gammes dans les cuisines des Alpes", comme le décrit le guide Michelin.

Mais c'est pour son restaurant québecois ARVI, dont il est le propriétaire depuis près de sept ans, que Julien Masia a été récompensé. Un concept original, où la cuisine est installée au coeur de la salle de restauration : "Dans cet espace tout ouvert, les cuisiner jonglent entre fourneaux et service, sur un fond musical branché", souligne le guide Michelin.

Côté menu : "Les produits du terroir québécois se laissent découvrir avec plaisir : le thon frais s'associe à la menthe et au melon d'eau, le flétan de Gaspésie fait équipe avec la carotte et l'agastache, pendant que l'aubergine se lie au basilic et au foin", peut-on lire dans le guide. "Une offre moderne et épurée où chaque ingrédient trouve sa place", conclut le guide Michelin.

