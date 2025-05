Aulas candidat ? Les écologistes ont-ils raison de se réjouir ?

L’arrivée de Jean-Michel Aulas n’effraie pas les écologistes malgré sa notoriété et sa capacité à rassembler la droite et le centre.

Dans les sondages, Jean-Michel Aulas place Grégory Doucet en ballottage. Un scénario que ne laissaient pas entrevoir les derniers résultats électoraux à Lyon et notamment le grand chelem du Nouveau Front populaire lors des élections législatives anticipées de juillet 2024. La notoriété de l’ancien président de l’OL n’inquiète pas outre mesure les écologistes lyonnais. “Sa présence va forcément médiatiser la campagne et par ricochet elle va mettre en lumière tout ce que nous avons fait pendant ce mandat. Il va aussi nous donner de la visibilité et renforcer notre propre notoriété. L’élection sera plus regardée, localement et nationalement, s’il est présent”, assure un proche de Grégory Doucet.