vue panorama lyon
@Guillaume Lamy

Météo : un temps sec et froid ce samedi à Lyon 

  • par Clémence Margall

    • Les nuages domineront encore le ciel de ce samedi 27 décembre à Lyon, tandis que seulement 2 degrés sont attendus dans l’après-midi. 

    C’est une nouvelle journée froide qui attend les Lyonnais ce samedi 27 décembre. Comme hier, la journée débute sous le brouillard et le mercure reste dans le négatif avec -3 degrés. 

    Le temps restera sec, avec des nuages qui dominent largement dans le ciel, et froid au cours de la journée puisque seulement 2 degrés sont attendus dans l’après-midi, soit 5 degrés en dessous des normales de saison. De belles éclaircies sont toutefois possibles. 

