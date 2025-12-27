Météo : un temps sec et froid ce samedi à Lyon 

Les nuages domineront encore le ciel de ce samedi 27 décembre à Lyon, tandis que seulement 2 degrés sont attendus dans l’après-midi.

C’est une nouvelle journée froide qui attend les Lyonnais ce samedi 27 décembre. Comme hier, la journée débute sous le brouillard et le mercure reste dans le négatif avec -3 degrés.

Le temps restera sec, avec des nuages qui dominent largement dans le ciel, et froid au cours de la journée puisque seulement 2 degrés sont attendus dans l’après-midi, soit 5 degrés en dessous des normales de saison. De belles éclaircies sont toutefois possibles.