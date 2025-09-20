AiRT DE FAMILLE, un festival d’art vivant pour découvrir les toits de Perrache autrement 

Au 4ème étage du centre d’échange de Lyon Perrache, Omart, incubateur artistique, vous invite du 20 septembre au 30 novembre à une exposition en immersion dans l’univers de 41 artistes.

Le festival AiRT DE FAMILLE revient cette année pour sa 4ème édition en proposant une exposition d’art pas tout à fait comme les autres. D’abord par le lieu qu’elle investit : cette année, ce sont les toits de Perrache, un lieu en plein travaux que peu de Lyonnais connaissent et qui a pourtant un passé artistique fort (il a accueilli l'ELAC, un centre d'art contemporain de 1976 à 1996).

Cette année seront également organisés, dans le cadre du festival, des évènements hors-les-murs pour les grands et les petits : vous pourrez assister à un cours de yoga, découvrir le modelage ou la linogravure, dénicher des pépites dans des friperies éphémères ou encore aller bruncher en musique.

AiRT DE FAMILLE se distingue également par sa démarche participative. En effet, depuis mars, les Lyonnais ont pu déposer des objets de leur quotidien (600 objets cette année), qui ont ensuite été "sublimés", métamorphosés et intégrés dans des œuvres d’art par les artistes du festival. Ces objets ordinaires transformés seront ensuite rendus à leur propriétaire à l'issue de l’exposition.

Enfin, avec ce festival, le programme d’incubation Omart - qui forme et accompagne chaque année 10 artistes émergents - a à cœur de mettre en avant des artistes issus des promotions précédentes, qui ont chacun un univers propre.

PIMENT MARTIN © metronomi

MODELAINE AMBLARD © metronomi

L’exposition est pensée comme un plateau de jeu, qui vous permettra de naviguer entre les différentes scénographies immersives - notamment grâce à la cartographie de l’exposition dessinée par Quentin Caillat.

Afin de créer du lien entre la quarantaine d’artistes exposés, Omart a également fait appel au duo d’artistes Les Tokis, qui ont fait en sorte que la scénographie générale soit cohérente et agréable à suivre pour tous les publics.

En vous promenant dans l’exposition, vous partez à l’exploration de cinq mondes singuliers (l’appel de l’océan, l’équilibre, l’écho des âmes, le voile étoilé et la nature), d’entre-mondes, de passages secrets entre ces univers, et surtout vous accédez à l’imaginaire des artistes.

Une balade artistique qui, grâce aux artistes qui ont réussi - avec brio - à sublimer des objets du quotidien, ajoute un peu de rêve à l’ordinaire.

GOL3M © metronomi

INFOS PRATIQUES

Du 20 septembre au 30 novembre

Au 4ème étage du Centre d’Échange Lyon Perrache - accès par la place Carnot - Tarifs (billetterie exclusivement en ligne)

- Plein : 8€

- Réduit : 6€

- Gratuit pour les - de 10 ans

- 240 créneaux gratuits pour les scolaires