Julien Vuillemard et Véronique Sarselli

Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli veut réhabiliter une portion de la ViaRhôna dans le sud de Lyon

  • par Romain Balme

    • La candidate Grand Coeur lyonnais souhaite relancer de ViaRhôna entre Pierre-Bénite et Givors. Un tronçon de 18 kilomètres, estimé à l'époque à 11 millions d’euros, abandonné en 2022 par la Métropole en raison de contraintes environnementales.

    C'est d'un ancien sujet de discorde que s'empare Véronique Sarselli à l'approche des élections. La candidate à la Métropole a convié la presse dans la commune de Vernaison au sud ce jeudi 12 février, accompagnée de Julien Vuillemard, maire de la commune et de Xavier Odo maire de Grigny-sur-Rhône. L'actuelle maire de Saint-Foy-Lès-Lyon a annoncé qu'elle réhabiliterait la portion de la via Rhôna qui relie Pierre-Bénite à Givors en passant par Irigny, Vernaison, et Grigny-sur-Rhône. 18 kilomètres sujets à de nombreux désaccords il y a quelques années entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et les écologistes.

    En effet, alors que le tracé avait été approuvé par la Région et la Métropole alors dirigée par David Kimelfeld, l'arrivée de Bruno Bernard à la tête de la collectivité a tout changé. L'élu et sa majorité reprochaient au tracé de ne pas prendre en compte "les contraintes environnementales du secteur". C'est ainsi qu'en janvier 2022, le projet d'aménagement a été refusé par la Métropole.

    "Trouver un équilibre entre biodiversité et modes doux"

    Si elle est élue, la candidate Grand Coeur lyonnais souhaite donc relancer un projet "chiffré à l'époque à 11 millions d'euros par la Région sur l'ensemble des 18 kilomètres" explique Julien Vuillemard. "Nous allons stabiliser ces voix et les maintenir on est pas en train de mettre en péril quoi que ce soit. C'est un sujet pas compliqué et pas cher " complète Xavier Odo.

    Pas de grande modification donc, seulement l'aménagement de ces pistes cyclables pour que le tracé de la ViaRhôna passe par ces communes. Néanmoins, Véronique Sarselli n'a pas donné plus de précisions au sujet du temps que prendrait cette réalisation : "Donner une échelle de temps c’est compliqué, il faut que les électeurs nous fassent confiance, s'il faut faire des corrections il ne faut pas hésiter à les faire. C’est un projet à retravailler et à réactualiser", concède la candidate.

    Actuellement, le tracé de la ViaRhôna passe par les terres et non sur les lônes du Rhône comme la maire de Saint-Foy-Lès-Lyon le souhaiterait. En ce qui concerne les inquiétudes écologistes sur l'impact environnemental de cette modification, Julien Vuillemard l'assure, cela aura "un impact minimal sur la biodiversité".

    Vigilance vent auvergne rhone alpes
    Tempête Nils : une cinquantaine d’interventions recensées dans le Rhône

