Lyon : un pickpocket arrêté en flagrant délit à la Croix-Rousse

  • par La rédaction

    • Un homme a été interpellé après avoir volé le portefeuille d'une passante sous les yeux des forces de l'ordre à Lyon.

    Un sans domicile fixe de 47 ans a été interpellé vers 15 h 30 mercredi 11 février sur le boulevard de la Croix-Rousse dans le 4e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, l'individu aurait volé un portefeuille dans le sac d'une passante sous les yeux des forces de l'ordre.

    Il a été arrêté après avoir tenté de retirer de l'argent au distributeur avec la carte bancaire dérobée. Il était porteur d'un couteau et d'une autre carte bancaire dont les investigations ont démontré qu'elle avait été volée deux jours plus tôt.

    Il a reconnu les faits et doit être présenté au parquet de Lyon en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

