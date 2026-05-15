Auvergne-Rhône-Alpes
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Illustration orages. (Photo by Dominique Delfino / Biosphoto / Biosphoto via AFP)

Orages violents : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance météo

  • par LR

    • L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été placé en vigilance jaune aux orages ce vendredi 15 mai 2026.

    La journée s'annonce particulièrement agitée dans le ciel de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce vendredi 15 mai, au cœur du weekend prolongé de l'ascension, Météo France a ainsi placé l'ensemble de la région en vigilance jaune aux orages. Une vigilance qui sera notamment valable en deuxième partie de journée.

    A noter également que les trois départements alpins de la région, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont également en vigilance avalanches, mais plus surprenant encore, en vigilance neige-verglas. Deux vigilances valables pour l'ensemble de la journée ce vendredi alors que des chutes de neige sont attendues ce vendredi dans ces trois départements.

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