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Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
Deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Deux blessés dans un accident impliquant quatre poids lourds à Saint-Priest

  • par LR

    • Deux conducteurs de poids lourds ont été blessés dans un accident qui a impliqué quatre camions sur l'autoroute A46 au niveau de Saint-Priest.

    Un important accident de la route s’est produit jeudi 14 mai vers 23 heures sur l’A46, dans le sens Marseille-Paris, à proximité de la sortie n°12 à Saint-Priest. Selon nos confères du Progrès quatre poids lourds ont été impliqués dans cette collision qui a mobilisé d’importants moyens de secours.

    Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour prendre en charge deux conducteurs blessés légèrement. Sur place, la circulation a été totalement interrompue sur les trois voies de l’autoroute pendant la durée d'intervention.

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