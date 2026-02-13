Après avoir voté une délibération portée par le maire Horizons au dernier conseil municipal, l'élu communiste a perdu le soutien de son camp. Cela ne faisait que quelques jours qu'il avait pris la tête de la liste de gauche.

Construire "un projet municipal porté par une gauche locale". C'était l'objectif annoncé par Christian Combier (PCF) leader d'une coalition de la gauche aux municipales de 2026 pour faire face "à la gestion très à droite du maire sortant Alexandre Vincendet" (Horizons). Pourtant, ce vendredi 13 n'a pas été chanceux pour Christian Combier qui a décidé de retirer sa candidature par l'intermédiaire d'un communiqué de presse. Il avait succédé à Edouard Raffin, le 9 février dernier après que ce dernier a été placé en garde à vue, accusé de violences conjugales par sa compagne.

Tout a basculé ce jeudi 12 février lors du conseil municipal. Alors qu'Alexandre Vincendet le maire de la commune, a porté deux délibérations portant sur des dépôts de plainte pour diffamation, Christian Combier a voté en faveur de son adversaire. Un choix justifié par le conseiller municipal : "même si sur le fond je suis en désaccord complet avec la politique sécuritaire d’Alexandre Vincendet, je ne peux, dans mon statut d’élu, cautionner une quelconque mise en cause de la ville, des fonctionnaires territoriaux".

Pourtant, cette décision a été synonyme de rupture pour de nombreux élus qui ont retiré leur confiance en Christian Combier. Des actions en cascade qui ont donc entrainé le retrait de l'élu communiste, laissant pour l'instant Alexandre Vincendet sans réel concurrent à sa réélection.