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Bouchon à l’entrée du tunnel de Fourvière. Image d’illustration. @WilliamPham

Métropole de Lyon : la traversée de Fourvière souhaitée par Sarselli prendra "entre 8 et 12 ans"

  • par C.M.

    • Tunnel sous Fourvière, métro E, rue Grenette… La nouvelle présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, trace les contours des prochains chantiers de son mandat.

    Arrivée depuis trois semaines à la tête de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli n’a pas tardé à préciser quels seront les chantiers prioritaires de son mandat, notamment ceux du volet mobilités.

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    "À un moment donné il faut y aller sinon on ne le fera jamais"

    Dans un entretien accordé à nos confrères de Tout Lyon, la nouvelle présidente a une nouvelle fois réaffirmé sa volonté d’avoir un "retour des territoires", mais aussi celui des citoyens, durant son mandat. Tunnel sous Fourvière, métro E… "Des projets validés par les habitants", souligne-t-elle. Largement débattu et critiqué durant la campagne, cette nouvelle traversée de Fourvière est donc "attendue" afin "de sortir cette autoroute urbaine qui traverse Lyon", ajoute Véronique Sarselli. Le projet serait "plutôt sur du moyen terme", "entre 8 et 12 ans", précise-t-elle.

    Lire aussi : Méga-tunnel sous Fourvière d'Aulas et Sarselli à Lyon : un tube poids-lourds "n'est pas exclu"

    "Alors oui, ce n’est jamais facile les gros projets, mais à un moment donné il faut y aller sinon on ne le fera jamais, ou alors on acte qu’on n’en parle plus", assume la nouvelle présidente de la collectivité. Véronique Sarselli prévoit par ailleurs d'"être en mode projets sur quelques années, avec tout ce que ça suppose derrière", elle qui a pu, notamment, profité du mécontentement généré par les travaux lors du mandat de son prédécesseur Bruno Bernard.

    Du côté de ces autres projets, comme le métro E, "on est sur un temps un petit peu plus long, mais ça se programme dès aujourd’hui." Consciente de l’enjeu, Véronique Sarselli assure "travailler sur des lignes de tram, c’est pour ça qu’on travaille sur le train." Et de tacler son ancien adversaire : "Bruno Bernard n’a jamais réussi à mettre en place le tram-train avec la Région. Là, ça va se débloquer."

    Lire aussi : Projet de méga tunnel à Lyon : "Ce ne sera pas payant pour les gens de la Métropole" annonce Jean-Michel Aulas

    Rive Droite, eau publique, rue Grenette…

    L’arrêt des travaux du projet Rive Droite, porté par les écologistes de la Ville et de la Métropole, fait aussi partie "des dossiers en cours", tandis que la réouverture de la rue Grenette (2e arr.) "est en discussion." Véronique Sarselli ajoute : "J’ai rencontré Monsieur Doucet depuis et aujourd’hui, on travaille autour de ces projets."

    Tout comme la possible privatisation de la région publique de l’eau. "C’est une régie qui est jeune, je veux une évaluation là-dessus (…). Laurence Croizier est désignée vice-présidente à ce sujet et elle me proposera bientôt une feuille de route", conclut-elle.

    Lire aussi : "Chacun devra prendre ses responsabilités", prévient Doucet après l’arrêt du projet Rive Droite par Sarselli

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