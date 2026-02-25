Au cours du débat organisé mardi 24 février par nos confrères de BFM, Jean-Michel Aulas est revenu sur son projet de méga tunnel pour désengorger le tunnel sous Fourvière. Le favori des sondages a affirmé qu'il resterait gratuit pour les habitants de la Métropole de Lyon.

Un tunnel et encore beaucoup de questions. Interrogé mardi 24 février au cours d'un débat télévisuel concernant son projet de méga-tunnel censé désengorger le tunnel actuel sous Fourvière, Jean-Michel Aulas (Coeur lyonnais) a tout de même apporté quelques précisions, parfois surprenantes, concernant son projet phare, présenté début janvier et critiqué depuis de toutes parts par ses adversaires.

Refusant le terme de "méga-tunnel" pour qualifier son projet long de huit kilomètres à Lyon, l'ancien président de l'Olympique Lyonnais a évoqué la possibilité de faire payer son accès aux conducteurs, tout en restant, comme à son habitude depuis le début de la campagne, assez flou dans ses propos.

Journaliste : "Le tunnel sera-t-il payant ?"

Jean-Michel Aulas : "Alors, ce ne sera pas payant pour les Lyonnais, par contre, ça peut être payant pour ceux qui vont contourner Lyon"

Journaliste : "Ce sera payant pour les non-Lyonnais ?"

Jean-Michel Aulas : "Éventuellement oui."

Journaliste : "Et les gens de la proche banlieue de Lyon ? "

Jean-Michel Aulas : "Je pense qu'on est dans une métropole. Pour tous les gens de la métropole, ce ne sera pas payant".

Une réponse assez symbolique de la soirée vécue par le candidat, favori des sondages, qui a longtemps semblé perdu dans l'exercice du débat. Bafouillant sur certains sujets, et très souvent incapable de se défendre face aux attaques répétées de ses trois adversaires du soir, Jean-Michel Aulas, trop attaché à lire ses fiches, a eu du mal à se montrer clair et précis sur des sujets qu'il défend pourtant depuis plusieurs semaines désormais.

Aulas "confiant" concernant son projet de tunnel

Réaffirmant qu'il avait "rencontré à plusieurs reprises les gens qui étaient susceptibles de financer" son tunnel, l'homme d'affaires de 76 ans a expliqué qu'il y avait pour ce projet "une grande appétence de la part des constructeurs de travaux, de la Caisse des dépôts et de la Banque des Territoires" et qu'il était "confiant" quant à sa réalisation, alors que de nombreuses voix se sont élevées depuis le début de l'année 2026 pour dénoncer un projet "qui n'a ni queue ni tête" selon Anaïs Belouassa Cherifi (LFI).

Toujours à propos de ce projet chiffré à deux milliards d'euros par le candidat Cœur Lyonnais, Jean-Michel Aulas a affirmé que les désagréments liés aux travaux pour construire l'édifice, seraient quasiment nuls : "Justement, un tunnel se fait en dessous, donc il n'y a pas de travaux apparents" a affirmé le favori des sondages. Reste à savoir comment l'homme d'affaires de 76 ans, soutenu par la droite et le centre, prévoit notamment de faire sortir le tunnelier à l'issue des travaux.