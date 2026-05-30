Réouverture de la rue Grenette : la concertation citoyenne prend fin le 31 mai

Habitant ou usager de la Presqu'Île, vous pouvez vous exprimer jusqu'à ce dimanche 31 mai sur le projet de réouverture de la rue Grenette aux voitures voulue par la Métropole de Lyon.

Pour ou contre la réouverture de la rue Grenette (2e arrondissement) aux voitures ? Désormais réservée aux bus, vélos et piétons dans le cadre du projet "Presqu’île à vivre", cet axe est au cœur de toutes les tensions politiques depuis le virage à droite de la Métropole de Lyon, qui a exprimé sa volonté de la rouvrir à la circulation.

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Depuis le 30 avril dernier, la Ville de Lyon a lancé une concertation citoyenne afin de questionner les habitants et les usagers de la presqu'île avant une éventuelle prise de décision. Et vous n'avez désormais plus que 24 heures pour y répondre. "Aujourd’hui, cette rue accueille près de 90.000 usagers des transports en commun chaque jour, contre 9.000 à 10.000 véhicules automobiles auparavant, indique le groupe Les Écologistes. La question de son avenir et de ses usages fait désormais l’objet d’une consultation citoyenne."

N'importe qui peut participer à cette concertation. "Vous utilisez la Presqu’île pour travailler, vous déplacer, faire vos achats ou simplement vous promener ? Votre avis peut contribuer au débat."

La concertation est encore disponible, jusqu'à ce dimanche 31 mai sur la plateforme citoyenne Oyé !