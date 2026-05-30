Actualité
La rue Grenette fait l’objet de nombreux désaccords sur sa réouverture aux voitures. @RB

Réouverture de la rue Grenette : la concertation citoyenne prend fin le 31 mai

  • par LC

    • Habitant ou usager de la Presqu'Île, vous pouvez vous exprimer jusqu'à ce dimanche 31 mai sur le projet de réouverture de la rue Grenette aux voitures voulue par la Métropole de Lyon.

    Pour ou contre la réouverture de la rue Grenette (2e arrondissement) aux voitures ? Désormais réservée aux bus, vélos et piétons dans le cadre du projet "Presqu’île à vivre", cet axe est au cœur de toutes les tensions politiques depuis le virage à droite de la Métropole de Lyon, qui a exprimé sa volonté de la rouvrir à la circulation.

    Lire aussi : Réouverture de la rue Grenette à Lyon : comme les politiques, les riverains sont en désaccord

    Depuis le 30 avril dernier, la Ville de Lyon a lancé une concertation citoyenne afin de questionner les habitants et les usagers de la presqu'île avant une éventuelle prise de décision. Et vous n'avez désormais plus que 24 heures pour y répondre. "Aujourd’hui, cette rue accueille près de 90.000 usagers des transports en commun chaque jour, contre 9.000 à 10.000 véhicules automobiles auparavant, indique le groupe Les Écologistes. La question de son avenir et de ses usages fait désormais l’objet d’une consultation citoyenne."

    N'importe qui peut participer à cette concertation. "Vous utilisez la Presqu’île pour travailler, vous déplacer, faire vos achats ou simplement vous promener ? Votre avis peut contribuer au débat."

    La concertation est encore disponible, jusqu'à ce dimanche 31 mai sur la plateforme citoyenne Oyé !

    à lire également
    Prison de Corbas : trois hommes condamnés pour tentative d'homicide

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Réouverture de la rue Grenette : la concertation citoyenne prend fin le 31 mai 16:12
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Accident mortel à trottinette à Villeurbanne : le chauffard s'est rendu 15:19
    Prison de Corbas : trois hommes condamnés pour tentative d'homicide 14:27
    TGV-M : la SNCF annonce un nouveau retard sur l'axe Paris-Lyon-Marseille 13:31
    ZFE
    Après la levée de l'alerte pollution, la qualité de l'air reste mauvaise à Lyon 12:49
    d'heure en heure
    La table du mois à Lyon : Roliko 12:00
    Football : les Lyonnes sacrées championnes de France pour la 19e fois 11:11
    JO 2030 : les épreuves de glace seront toutes regroupées à Lyon 10:26
    Canicule : le Rhône reste en vigilance jaune, l'alerte orage arrive 09:39
    Il fera jusqu'à 24 degrès ce samedi 2 mai.
    Ciel voilé et chaleurs exceptionnelles : la météo de samedi à Lyon 09:07
    S’il ne fallait retenir qu’un seul chiffre 08:00
    chapelle Hôtel-Dieu
    Lyon : la chapelle de l’Hôtel-Dieu retrouve son éclat 07:30
    Sophia Popoff et Yasmine Bouagga,Thomas Rudigoz Jean-Michel Aulas Damien Rieu
    Lyon : ils ont osé le dire ! 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut