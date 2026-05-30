Et si Laurent Wauquiez devenait consensuel ?

Retiré de la course à la présidentielle 2027, Laurent Wauquiez se pose désormais en artisan du rassemblement de la droite.

Bruno Retailleau investi candidat à l’élection présidentielle par Les Républicains, l’horizon de Laurent Wauquiez s’est obscurci. Ses proches l’assurent, il a fait le deuil de ses ambitions pour 2027. “Il a compris que c’est cuit pour lui, même s’il a toujours la conviction chevillée au corps qu’il ferait un bon président de la République”, glisse un élu régional. Son deuil présidentiel s’accompagne d’un changement de posture ou plutôt d’un revirement.

Habitué des propos clivants et des petites phrases ciselées contre ses rivaux potentiels à droite, Laurent Wauquiez se pose désormais en rassembleur. “Maintenant qu’il est hors-jeu personnellement, autant se positionner comme l’artisan de l’union et en faiseur de victoire. Surtout qu’il peut en profiter pour avoir un poste de premier plan”, estime l’un de ses proches. Laurent Wauquiez s’est ainsi converti à une primaire de la droite, sur un spectre large de Reconquête à Horizons, et se propose de l’organiser autour d’une plateforme programmatique commune. Il la définit ainsi dans les grandes lignes : “Moins de dépenses, moins d’assistanat, moins d’immigration (…) plus de sécurité, plus de pouvoir d’achat, plus d’économies.” Son passage dans la matinale de France Info a même pu donner l’impression qu’il en pinçait pour la candidature d’Édouard Philippe, le candidat le mieux placé à droite dans les sondages, dont il n’a dit que du bien. “Il ne le formule pas directement mais il se verrait bien Premier ministre d’Édouard Philippe en 2027”, sourit un conseiller régional. Il ne serait alors plus qu’à une marche du destin qu’il s’imagine.