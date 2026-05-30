Prison de Corbas : trois hommes condamnés pour tentative d'homicide

“Les victimes sont majoritairement des femmes de 30 à 50 ans, issues de classes populaires ou moyennes, ayant subi des violences sexuelles ou conjugales” ©PHOTOPQR/LE PROGRES/JOEL PHILIPPON ; LYON LE 02/04/2009 MAISON D’ARRET DE LYON CORBAS DANS LE RHONE LE BATIMENT POUR FEMMES (MaxPPP TagID: maxstockworld122777.jpg) [Photo via MaxPPP]

Trois détenus de la prison de Corbas ont été condamnés par la Cour d'assises du Rhône ce vendredi pour tentative d'homicide en 2023. La victime souffre encore de lourdes séquelles.

Ce vendredi 29 mai, la cour d'assises du Rhône a refermé un dossier révélateur des violences dans le milieu carcéral, qui avait commencé il y a déjà près de trois ans. Le 8 septembre 2023, trois jeunes hommes s'en prennent violemment à un détenu de la prison de Corbas (Rhône), en plein cœur de la cour de promenade de la maison d'arrêt de l'agglomération lyonnaise.

À l'époque, les caméras de vidéosurveillance filment une scène d'une violence inouïe : pendant 13 secondes, l'homme au sol est criblé de coups. Près de trois ans après les faits, il en garde des séquelles et souffre de troubles neurologiques et cognitifs importants et a, encore aujourd'hui, de lourdes difficultés pour s'exprimer.

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Ce vendredi 29 mai s'est donc tenu le dernier jour du procès de ces trois jeunes hommes, jugés par la cour d'assises pour "tentative d'homicide volontaire". Leurs avocats ont tenté de nier l'intention d'homicide, expliquant l'existence de "règles" en prison. Les accusés ont en effet indiqué avoir agi dans un contexte où l'absence de réaction face à un coup est perçue comme un signe de faiblesse.

"Manque de respect"

Tout était en effet parti d'une histoire de "manque de respect". La victime des trois jeunes hommes était en effet à l'origine de la rixe, et s'est retrouvée au sol après avoir frappé un des détenus - considéré comme le principal protagoniste -, qui s'est empressé de répondre aux coups. Ce dernier, un trentenaire déjà en état de récidive, a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle.

Les deux co-accusés, des "gamins" a-t-il dit lui-même, ont écopé respectivement de 8 ans et 7 ans de prison, rapportent nos confrères du Progrès.