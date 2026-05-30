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Image d’illustration ZFE. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Après la levée de l'alerte pollution, la qualité de l'air reste mauvaise à Lyon

  • par LC

    • Malgré la levée de l'alerte pollution lancée cette semaine à Lyon, la qualité de l'air reste mauvaise ce samedi 30 mai, avec une forte concentration en ozone, particulièremebt dans les vallées et les zones urbanisées.

    On continue d'avoir chaud et de mal respirer à Lyon ce samedi 30 mai. Alors qu'une alerte pollution a été mise en place ce mardi 26 mai avant d'être levée 24 heures plus tard, la qualité de l'air reste mauvaise à Lyon et dans son agglomération. En cause ? Les niveaux d'ozone, amplifiés par l'effet du rayonnement solaire encore important. À ce jour, seuls les niveaux de dioxyde de soufre sont considérés comme bons.

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    La situation devrait toutefois s'améliorer ce dimanche, avec l'arrivée des orages et des précipitations qui favoriseront "le lessivage de l'atmosphère et la dispersion des polluants", indique Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle s'améliorera donc légèrement, passant de mauvaise à globalement dégradée.

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