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Pierre Oliver
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Sur X, Pierre Oliver demande aux internautes quelles rues de Lyon ils aimeraient voir rouvrir à la circulation

  • par Loane Carpano

    • Dans une vidéo publiée sur X, le vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie, Pierre Oliver, demande aux internautes quelles rues de Lyon ils aimeraient voir rouvrir à la circulation.

    Déjà habitué des réseaux sociaux, où il avait l'habitude de tacler ses adversaires écologistes, le maire du 2e arrondissement, désormais vice-président de la Métropole de Lyon délégué à la voirie et à la fluidité du trafic, Pierre Oliver, poursuit ses vidéos : "Les écologistes par dogmatisme ont décidé de fermer de très nombreuses rues ce qui a engendré vous l'avez vu beaucoup d'embouteillages, beaucoup de situation de blocage", débute l'élu dans une vidéo X postée lundi 30 mars.

    Après avoir annoncé vouloir rouvrir la rue Grenette à la circulation, la majorité de droite souhaite ainsi rouvrir d'autres axes du territoire. Pour cela, Pierre Oliver en appelle aux habitants, non pas par une concertation, mais bel et bien sur les réseaux sociaux : "Nous aimerions connaître vos avis, vos attentes pour savoir quelles sont les rues que vous souhaitez rouvrir", appelle le vice-président sur X.

    "C'est faire primer le dogme du tout voiture"

    Sur les réseaux sociaux, ce questionnement ne fait pas l'unanimité du côté des internautes. Plusieurs élus écologistes grincent également des dents : "A deux jours près on aurait pu rire d'un poisson d'avril. Mais non c'est bien réel", tacle le maire du 4e arrondissement, Rémi Zinck sur X. Il poursuit : "Rouvrir aux voitures des rues pensées pour les piétons et les transports en commun c'est faire primer le dogme du tout voiture au détriment du bien-être et de la santé des habitants." "Aucune à Lyon, merci pour la sécurité des usagers", répond quant à lui Valentin Lungenstrass, adjoint à la Ville de Lyon.

    Lire aussi : Ce que la Métropole peut imposer au maire de Lyon

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