Faits divers
Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
Deux personnes blessées après une collision entre trois véhicules. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Accident mortel à trottinette à Villeurbanne : le chauffard s'est rendu

  • par LC

    • Un homme de 30 ans qui circulait à trottinette est décédé ce vendredi à Villeurbanne (Rhône) après avoir été percuté par une voiture. Le conducteur, d'abord recherché, s'est rendu, indique le Progrès.

    Une nouvelle victime d'accident de trottinette. Ce vendredi 29 mai, aux alentours de 8h30, un homme de 30 ans est décédé à Villeurbanne après avoir été percuté par une voiture, au niveau de la route de Genas. Selon les premières informations, le véhicule venait de griller un feu rouge. Sur le coup, il a immédiatement pris la fuite. Le véhicule impliqué avait été retrouvé à Villeurbanne un plus tard par les forces de l'ordre, mais sans son propriétaire à bord.

    Lire aussi : Villeurbanne : une voiture grille un feu rouge et renverse une trottinette, la victime décède

    Placé en garde à vue

    Mais dans l'après-midi, un homme de 34 ans s'est spontanément présenté dans les locaux du commissariat de police de Villeurbanne, reconnaissant les faits qui se sont déroulés plus tôt ce matin-là, ont rapporté ce samedi nos confrères du Progrès.

    Il a alors été alors placé en garde à vue pour "homicide routier aggravé par le délit de fuite". L'enquête qui avait été ouverte pour retrouver le chauffard se poursuit, désormais pour "déterminer les circonstances précises de l’accident et comprendre les raisons qui ont poussé (l’individu) à prendre la fuite", a indiqué le Parquet de Lyon.

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